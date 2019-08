Streetball ajunge la ediția a III-a

ARAD. Sâmbătă 31 august 2019, între orele 09:00 – 19:00, pe terenul de baschet de la Colegiul Național „Moise Nicoară” (Slavici) va avea loc cea de a III-a ediţie a competiţiei Arad Streetball. Organizatorii evenimentului își doresc să reunească iubitorii de baschet, dar și de sport în general, și să atragă și motiveze locuitorii din Arad în adoptarea unui stil de viață sănătos prin practicarea sportului cu regularitate.

În cadrul competiției de streetball vor participa 21 de echipe, atât masculin, cât și feminin, din Arad, Timișoara, Oradea, dar și din București. Pe lângă competiția în sine, vor avea loc, în pauzele dintre meciuri, diverse evenimente conexe: meciuri amicale/demonstrative cu echipe formate din juniori, de la cluburi de baschet din Arad și diverse jocuri/concursuri interactive pentru copii, împreună cu cei de la Bimbo Party.

„Primăria Municipiului Arad sprijină din punct de vedere logistic acest eveniment care, iată că a ajuns la cea de a III-a ediţie. Ne bucurăm că se întâmplă acest lucru, mai ales că am fost şi rămânem promotori ai sportului de masă. Streetball-ul este un sport care câştigă tot mai multă popularitate. Profit de ocazie pentru a îndemna în special tânăra generaţie să lase deoparte telefoanele, tabletele, televizoarele, calculatoarele cel puţin cîteva ore, sâmbăta aceasta şi să vină pe terenul de sport al Colegiului Moise Nicoară!”, a declarat viceprimarul municipiului Arad, Ionel Bulbuc.

Marcel Urban, președintele FCC Baschet Arad, a punctat: „Suntem bucuroşi să continuăm ceea ce am început în urmă cu trei ani de zile. Pentru prima dată avem şi echipe din Bucureşti. Invit iubitorii sportului şi în special ai baschetului să participe la acest eveniment unde accesul este liber. Pentru ediţia din acest an, am ales o locaţie nouă, deoarece se ştie că terenul de la Slavici este punctul de întâlnire al baschetbaliştilor din oraş. Terenul a fost cosmetizat, astfel încât şi după această competiţie cei care merg pe Slavici seară de seară, să se poată bucura de condiţiile create”.

Streetball Arad a demarat acum doi ani, la inițiativa companiei FCC Evironment România alături de echipa feminină de baschet FCC Baschet Arad.