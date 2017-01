Stroman – stăpâna inelelor la ICIM

Podiumul celor mai prolifice jucătoare din prima divizie este ocupat de alte americance ce evoluează la Sepsi Sf. Gheorghe – T. Marshall; 287 puncte -, BC Sirius Tg. Mureș – C. Daniel; 257 pct. – și Olimpia Brașov – M. Houser; 245 pct.

Stroman a reușit cea mai eficientă prestație în jocul câștigat de arădence la Cluj-Napoca, când a avut un total de 26 de puncte. Ea esteurmată în tabăra ICIM-ului de: Brankica Hadzovic (151 pct.), Jovana Pasic (147), Suriya McGuire (147) și Jefimja Karakasevic (114). Dintre româncele Aradului – capitol foarte sensibil pentru echipa lui Nolan și Moraru – mureșeanca Ildiko Nagy este prima, cu un total de 84 de puncte, jucătoarea adusă la Arad de antrenorul emerit Constantin Wunsch arătând o evidentă creștere de formă în acest sezon.

În top la recuperări

Stroman (1,85 m) se mai află în Top 10 al Ligii Naționale la recuperări și eficiență. La primul capitol, baschetbalista de 25 de ani din SUA a reușit un total de 115, ocupând locul 6 (lider K. Higgis – Brașov – 178), iar la eficiență se situează pe locul trei, cu un indice total de 273 de unități, lideră fiind Tyaunna Marshall (332).

Sârboiaca Hadzovic se face și ea remarcată la assist-uri (49), situându-se pe locul 7 într-o ierarhie dominată de fosta jucătoare a Aradului, Anne Marie Părău, legitimată la campioana Sepsi, cu 81 de pase decisive.

Dueluri cu Clujul

Gruparea arădeană va susține primul meci din 2017 la Cluj-Napoca, joi, 5 ianuarie, de la ora 18.30. Disputa face parte din primul tur al Cupei României, returul fiind duminică 8 ianuarie, la Arad. În celelalte confruntări: Poli Iași vs. BC Sirius Tg. Mureș, CSM Satu Mare vs. Olimpia Brașov și CST Alexandria vs. Phoenix Galați.