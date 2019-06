Studenţie la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad. Povestea, pe scurt, a unor studenţi, care au ales UVVG

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad este un astfel de centru care, sub forţa energiilor ştiinţei, atrage în fiecare an noi studenţi, de toate vârstele, care vor să înceapă sau să continue o nouă etapă din viaţa lor.

Adelina Bradu a terminat anul II licenţă, la specializarea Istorie a UVVG Arad şi priveşte deja cu nostalgie spre finalul ciclului de licenţă. Aceasta, pentru că au fost ani minunaţi la UVVG Arad.

“Am ales această universitate pentru că am simţit, şi nu m-am înşelat, că este ceea ce îmi este mie de folos pentru viitorul profesional şi parcursul meu în viaţă. Sunt profesori foarte implicaţi, care ne modelează frumos viitorul, ne ajută mai mult decât credeam. Alături de colegii mei, suntem tineri dornici să primim cât mai multe informaţii, pentru ca după absolvire să putem aduce şi noi, la rândul nostru, ceva în plus în vieţile altor oameni. Acest lucru l-am găsit aici şi m-a impresionat profund. Aş alege aceeaşi universitate şi specializare, oricând”, spune Adelina.

UVVG Arad este locul ales nu doar de tinerii absolvenţi de liceu să urmeze cursurile universitare, ci şi de licenţiaţi care vor să se perfecţioneze profesional, directori ai unor prestigioase instituţii de stat, jurişti, dascăli. Unii dintre aceştia vin din “extremul Orient” al României, atraşi de programa UVVG Arad, dar şi de dăruirea cadrelor didactice de aici, despre care au auzit de la cunoştinţele lor.

Printre aceştia o regăsim pe profesoara Florentina Stănoiu, care vine din Constanţa. A ales programul de masterat “Managementul Educaţional”, din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”.

“Nu sunt din Arad, dar vin cu mare plăcere aici. Am descoperit UVVG din mediul online. Am ales-o pentru a-mi definitiva pregătirea profesională. Nu regret nicio clipă că vin de la distanţă. Am descoperit aici o bază materială bună, profesori bine pregătiţi şi un program potrivit nevoilor mele. În plus, am avut şansa de a cunoaşte mai bine Aradul. Revin aici cu mare drag şi o să fac asta şi după terminarea studiilor”, mărturiseşte Florentina Stănoiu.

UVVG Arad este un fel de “mărţişor” arghezian, care atrage mereu, pentru că are profesori cu pregătire profesională incontestabilă, dar care ştiu să se apropie de studenţi în aşa fel încât să le poată transmite tinerilor cât mai multe dintre cunoştinţele lor acumulate de-o viaţă. Sunt foşti absolvenţi ai UVVG, care revin aici pentru deschiderea unor noi cicluri de pregătire universitară.

Claudiu Cighirean este student la UVVG Arad pentru a doua oară, după un parcurs mai noncornformist. Prin anii 2000 a fost student la specializarea Finanţe-contabilitate a UVVG Arad. Era un alt sistem de studii universitare, ante-Bologna, cu facultatea de patru ani. În anul IV, din motive personale, a abandonat studiile, iar după mai mulţi ani a revenit la UVVG, unde şi-a finalizat studiile şi s-a înscris la cea de-a doua facultate, tot la UVVG Arad.

“Am revenit la UVVG Arad anul trecut, m-am înscris în ultimul an după noul format de studii, adică în anul III licenţă şi acum sunt licenţiat în Finanţe-contabilitate. Pentru că lucrez la o mare companie, m-am gândit să continui pregătirea profesională pe partea de training. De aceea m-am înscris şi la a doua facultate, Comunicare şi relaţii publice, tot la UVVG Arad. Am recomandat şi altor cunoscuţi UVVG Arad, pentru că are o gamă foarte diversificată de materii şi ajută foarte mult în orice job ai dori să te angajezi ulterior”, spune Claudiu.

Povestea studenţiei la UVVG Arad, continuă.