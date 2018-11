Submarin găsit la un an după ce a dispărut, cu 44 de oameni la bord, în oceanul Atlantic

Submarinul ARA San Juan a dispărut la aproximativ 430 de kilometri de coasta argentiniană la 15 noiembrie 2017.

Forţele navale au oprit operaţiunile de căutare şi salvare la două săptămâni după dispariţia submarinului.

Sursa: Mediafax

Missing Argentine submarine FOUND at bottom of Atlantic after vanishing with 44 crew #SanJuan https://t.co/vRIjl6fJU1 pic.twitter.com/OIiTpK97A8

— Daily Star (@Daily_Star) November 17, 2018