Succes la „botezul” în Circuitul ITF de senioare

Adversara sa Adriana Andronache (19 ani) a abandonat la scorul de 6-4, 3-0 în favoarea jucătoarei din oraşul nostru, în turul secund urmând a se duela cu Andreea Scurtu (16 ani).

„Am avut emoţii la acest prim meci, dar mă bucur că am reuşit să joc bine. Îmi pare rău că adversara mea a trebuit să se retragă… Stilul meu de joc este unul care se bazează pe defensivă, în disputa de astăzi (nr. sâmbătă) reuşind să îmi pun în valoare «armele». În primul rând vreau să mă simt bine la ITF Arad, pentru că nu pot pretinde foarte multe la acest prim turneu”, ne-a declarat Iulia Marko.

Opt dintre sportivele prezente pe tabloul de calificări vor accede pe tabloul principal, care va debuta marți, tragerea la sorţi având loc luni, de la ora 17.00, la hotelul Coandi.

PROGRAMUL DE DUMINICĂ

Terenul Central

– ora 11.00

M. Tănăsescu vs. E. Mălai (R. Moldova)

L. Fabian (Ungaria) vs. A. Kiszner Luca

– nu înainte de ora 15.30

A. Scurtu vs. I. Marko

V. Surova (Slovacia) vs. M. Negoiţă

Terenul 1

I. Toachină vs. K. Miletic (Serbia)

A. Sebrek (Serbia) vs. C. Cianci (Portugalia)

– nu înainte de ora 15.30

A. Gal (Slovenia) vs. M. Mejic (Ungaria)

B. Kotelesova (Slovacia) vs. A. Ciucă

Terenul 3

V. Karvouni (Grecia) vs. M. Toma

I. Vlaiculescu vs. D. Gheorghe

– nu înainte de ora 15.30

S. Ogescu vs. T. Munteanu

A. Iordache vs. M. Husarova )Slovacia)

Terenul 4

J. Vukovic (Serbia) vs. S. Gvozdenovic (Serbia)

J. Bojovic (Serbia) vs. D. Milemkovic (Serbia)

– nu înainte de ora 15.30

N. Pietras (Polonia) vs. A. La Cava (Italia)

E. Mulajic (Bosnia-Herţegovina) vs. J. Gvozdenovic (Serbia)