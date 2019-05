Sucursala Regionala CF Timisoara-Divizia Trafic, angajeaza personal calificat in meseria de impiegat de miscare CFR detinator de diploma de absolvire, in vederea exercitarii acestei functii pe sectia de circulatie Glogovat-Savarsin

Pentru statia “Barzava Noua” se pot depune dosare si de catre personal calificat si care in prezent este pensionat, care va fi angajat pe o perioada determinata de timp

Dosarele de angajare se depun la sediul Sucursalei Regionala CF Timisoara-Divizia Trafic

Relatii la telefon: centrala CFR 0256497696 interior 303608.