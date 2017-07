Suflu nou în pictura arădeană: Alexandra Blănaru

Tinerii artişti arădeni vin puternic din spate. Şi vin cu mult talent. Ultimul exemplu este Alexandra Blănaru, o tinerică ce şi-a făcut apariţia, timid, în viaţa artistică. Prima ei expoziţie de abia a luat viaţă, vernisajul având loc vineri seara, la Teatrul Ioan Slavici. Expoziţia se numeşte 777 BLN. Şi asta pentru că a fost vernisată în 7 iulie (luna a 7-a), la ora 7:00 seara. Iar BLN este prescurtarea numelui artistei. Culori vii, desene pastelate, altele închise, mohorâte, o combinaţie de lucrări greu de înţeles, care nu par a avea o anumită temă. Şi nici nu au, după cum a spus chiar artista. Cel care a deschis vernisajul a fost Basil Mureşan, om de presă şi iubitor de frumos, după cum îi place să spună despre el. „Alexandra are penel şi are un început bun. Pictează mai bine decât mulţi artişti consacraţi. Şi vă spun chestia asta din postura persoanei care vizitează expoziţiile de pictură din Arad”, a spus Basil Mureşan. După care a lăsat-o pe artistă să vorbească despre munca ei. Plină de inocenţă, cum este fiecare artist la început de drum, Alexandra a spus că „am emoţii pentru că în această seară visul meu a devenit realitate. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care s-au ocupat de crearea acestui eveniment şi, nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc unui om special din viaţa mea care a crezut în mine”. Apoi artista a vorbit puţin şi despre lucrările sale: „lucrările mele nu au nicio treabă una cu cealaltă. Fiecare a fost făcută pe feelingul acelui moment, în funcţie de ce simţeam când pictam. Tot ce vedeţi aici este, efectiv, sufletul meu. Toţi cei care aţi venit aici aţi intrat puţin în sufletul meu. Sper că toţi cei care aţi văzut lucrările să simţiţi măcar puţin din sentimentele pe care le-am avut eu când am creat picturile”, le-a transmis Alexandra celor prezenţi.

În altă ordine de idei, vernisajul de vineri seara a ieşit puţin din tiparul evenimentelor scorţoase pregătite pentru lansarea unor expoziţii. Alexandra a decis ca vernisajul ei să semene mai mult cu… o întâlnire între prieteni. Aşa că organizatorii au adus un bar mobil, mici gustări şi prăjiturele, lucruri infime si zambete.