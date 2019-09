ARAD. „Vin dintr-un domeniu în care lipsa performanţei se plăteşte scump. O lucrare prost executată înseamnă nu doar un client pierdut, ci şi compromiterea imaginii firmei. Ca atare, sunt alergic la lucrări prost făcute şi prost gestionate, nu însă şi la dezvoltare. Este exact ce am declarat în cel mai recent comunicat de presă. Domnul viceprimar Ionel Bulbuc însă, fie nu a citit comunicatul, fie degeaba l-a citit că nu l-a înţeles. Este trist că un om venit de la conducerea unei instituţii de cultură are un astfel de limbaj, de cartier, ca să-l etichetez blând. Mă tem că acesta ar putea fi şi motivul pentru care cultura din Arad are de suferit. Sper, însă, să mă înşel şi limbajul din comunicatul de presă nici măcar să nu îi aparţină domnului Ionel Bulbuc. Sper, din toată inima, că la conducerea Primăriei nu se află cineva care iese cu acuze fără să citească ce a avut de zis acuzatul şi are un astfel de limbaj”, a dat replică alesul local Ionel Ciupe la comunicatul trimis de Ionel Bubluc, care îl ataca direct.

Probleme recunoscute de Primărie

Ciupe a mai precizat, tot prin intermediul unui comunicat, că, „şi dacă această ultimă variantă este adevărată, şi cuvintele nu-i aparţin domnului Bulbuc, un om de cultură, este trist faptul că cei care vorbesc în numele său nu fac altceva decât să pună jigniri în gura unui lider politic, atacând chiar liderii lor. Pentru că ceea ce am avut eu de spus pe tema traficului din Arad și a lucrărilor a fost confirmat chiar de șeful direct al viceprimarului, primarul Călin Bibarţ ieşind în presă și precizând că a amendat firmele care nu au intervenit conform legii, avizelor și bunului simț. Or, să îți critici șeful, ce-i drept fără măcar să te prinzi că o faci, e dincolo de ce îmi pot eu imagina chiar şi când vine vorba de un discurs politic. Eu, însă, cred că nu de politică trebuie să fie vorba aici, ci de administraţie, exact ceea ce nu face domnul viceprimar în comunicatul dânsului sau altundeva. În schimb, revine ca o moară stricată cu ce nu au făcut alţii în Arad şi pentru arădeni. Când, nu-i așa, parafrazând unul dintre cei mai mari politicieni ai tuturor timpurilor, nu ar trebui să se întrebe ce pot face alții pentru Arad, ci ce poate face el pentru arădeni. Revenind însă la administrație, problemele pe care le-am semnalat legate de lucrările care blochează traficul există pe mai departe, dar vreau să-i mulțumesc primarului Călin Bibarț că a intervenit la scurt timp după semnalul meu și a încercat să restabilească ordinea în lucrări. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu am ridicat problema la ultima ședință CLM. Mi se pare mizerabil să mă fac că nu am văzut intervenția domnului primar și să insist pe ce am cerut eu înaintea acesteia, când acțiunealui Călin Bibarț viza tocmai reglementarea problemelor. Nu vi se pare normal şi de bun simţ, domnul Bulbuc, acum, atitudinea mea, după ce aţi citit cele de mai sus?”.

În ședința ordinară

La final, Ionel Ciupe, a precizat că va ridica problema prafului creat de lucrările de pe centrul Aradului la viitoarea ședință CLM, așa cum a promis, pentru că acest fapt nu a intrat încă în atenţia primarului Călin Bibarţ. Ciupe a încheiat cu o lovitură, tot la adresa viceprimarului: „Voi face acest lucru în şedinţa ordinară a CLM, aşa cum îmi permite regulamentul!”