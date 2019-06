Sunt pregătiți pentru performanță

PECICA. Se spune că după o promovare, greul abia atunci începe. Am încercat să vedem dacă și la Pecica este valabilă zicala, iar președintele clubului, Dorel Găvruță, a spus că nu vor fi probleme în acest sens.

Ce a fost și ce va fi!

„Mă bucur foarte mult că ni s-a îndeplinit acest vis. Nu ne-a fost ușor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste toate și am reușit să ne îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus. Ne-am pregătit mult pentru această performanță, am mai dorit noi o dată să intrăm – și atunci ne-am pregătit perfect – dar nu mai vreau să dezgropăm morții. A fost un eșec, dar acum iată că am reușit. Urmează să vedem care sunt pașii pentru a evolua în Liga a III-a. Ne vor reîntâlni, să stabilim ce avem de făcut în continuare. E clar că trebuie să ne pregătim cât mai bine, să ne întărim, deoarece nu ne putem face de râs, trebuie să stăm cu fruntea sus, așa cum am făcut-o și până acum. Referindu-mă puțin la această dublă manșă cu Retezatul Hațeg, trebuie să vă spun că am trecut prin momente mai dificile în partea secundă a meciului de la Pecica. Nu mă așteptam la un joc așa slab, am fost supărați că nu am evoluat cum ne-am dorit, dar – totuși – am câștigat. În retur, însă, am demonstrat că suntem echipa care merită să facă pasul spre eșalonul trei al fotbalului românesc. Meritele acestei performanțe sunt împărțite, între sponsori și Primărie, dar cele mai mari sunt în dreptul antrenorului și al echipei. Cu siguranță vom continua cu Dan Stupar pe banca tehnică, sperăm să ne ducă pe cele mai înalte culmi. Vom discuta și cu alți sponsori, pentru că vrem să facem o treabă frumoasă la Pecica. Îmi doresc să fim acolo unde ne este locul, pecicanii merită din plin ca echipa de fotbal să facă performanță. Pecica poate să ducă Liga a III-a, să fiți siguri de asta” – ne-a declarat Dorel Găvruță, președintele clubului Progresul.

Au luat banii

Imediat după meciul de la Hațeg, echipa a „tras” la Sarmisegetuza, acolo unde jucătorii au intrat în posesia primei de obiectiv, undeva aproape de 3000 de lei pentru fiecare jucător. Banii au venit de la club, dar și de la sponsori.