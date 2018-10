Suntem invitați la dans!

În data de 28 octombrie, Aradul va găzdui cea de-a noua ediție a concursului național de dans sportiv dotat cu Cupa „Ballroom”, care se va desfășura sub egida Federației Române de Dans Sportiv, a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad și a Centrului Municipal de Cultură Arad. Cu ocazia acestui eveniment vor fi prezenți la Arad aproximativ 400 de sportivi din toată țara, care vor fi jurizați de 20 arbitri, în frunte cu vicepreşedintele Federației Române de Dans Sportiv, Cristian Pârnescu.

Concursul se va desfășura la Sala Polivalentă, participanți fiind sportivi cu vârstele cuprinse intre 4 și 35 de ani. Astfel, aceștia vor concura la următoarele clase: debutanți, precompetiționali, Hobby, E, D, C, Open Basic și Open. Competiția de dans sportiv va cuprinde două secțiuni: Latino (Cha Cha, Samba, Rumba, Jive, Passo Doble) și Standard (Vals lent, Vals vienez, Tango, Slow fox, Quik Step).

Mirela Costea, președintele CS Ballroom Dance Arad, ne-a informat că în cadrul galei de seară vor avea o reprezentație pentru publicul arădean Andra Păcurar și Alexandru Miculescu, campioni mondiali la categoria Under 21 latino.

„Prin organizarea prezentului eveniment se urmărește promovarea și dezvoltarea interesului pentru această ramură sportivă, Aradul fiind orașul care de mai bine de zece ani de zile se poate mândrii cu sportivi ce au rezultate deosebite la cele două secțiuni din cadrul dansului sportiv, de amintit fiind titlul de campioni naționali obținut de Melisa Mocan și Ștefan Mara, în anul 2017. Premiile vor consta în cupe, medalii și diplome.”, afirmă Mirela Costea.

În calendarul FR de Dans, Cupa „Ballroom” este cotată de nivel „Național”, aceeași clasificare având-o și Cupa „Sebeșului” care se dispută cu o zi mai devreme, în 27 octombrie. În weekend, mai este programată Cupa „Dance Prestige”, la București, tipul concursului fiind însă „zonal”.

Dans sportiv

Dansul sportiv este un sport în echipă, constând în parteneriatul dintre un băiat și o fată într-un cuplu de dansatori ce interpretează pe muzică diferite ritmuri utilizând tehnici specifice, dezvoltând o postură și o mobilitate deosebită.