Sunteti din provincie si veniti in Bucuresti pentru o inmormantare? Iata cum va organiza o firma de servicii funerare evenimentul

Asta pentru ca exista cazuri in care trebuie sa participati, spre exemplu, la inmormantarea unei rude care locuieste la Bucuresti. Viata nu este compusa doar din momente pozitive si, desi aproape niciodata nu suntem pe deplin pregatiti, trebuie sa intelegem ca moartea este inevitabila, singura incertitudine fiind cand se va petrece.

Daca si dumneavoastra va aflati intr-o astfel de situatie neplacuta, singura alinare ar fi sa stiti ca inmormantarea se va desfasura fara incidente. Daca rudele dumneavoastra de la Bucuresti au optat pentru o firma de servicii funerare cu o experienta indelungata, aveti aceasta garantie. O astfel de firma nu numai ca va oferi produse si servicii funerare complete, ci va prelua asupra sa toate formalitatile birocratice, pentru ca dumneavoastra si restul familiei sa va concentrati pe aspectele care tin de linistea interioara.

Spre exemplu, “Casa Bucur”, al carei site este https://www.funerarii-bucuresti.ro/, va oferi familiei dumneavoastra urmatoarele servicii funerare:

– consultanta funerara predeces;

– transport funerar;

– repatriere decedati;

– imbalsamare – tanatopraxie;

– inhumare;

– incinerare.

Foarte probabil, considerati consultanta predeces cel mai surprinzator dintre serviciile funerare enumerate mai sus. Aceasta reprezinta o noutate in Romania, este gratuita si are ca scop oferirea de sustinere morala, dar si sfaturi cu privire la organizarea inmormantarii, pentru rudele unei persoane grav bolnave, care se afla pe patul de moarte. Practic, fiind un serviciu care se desfasoara inaintea trecerii propriu-zise in nefiinta, puteti beneficia de el telefonic, in calitate de ruda aflata in provincie.

Pe langa serviciile funerare, “Casa Bucur” va pune la dispozitie si urmatoarele produse:

– sicrie;

– pachete si produse pentru pomana si parastas;

– coroane si jerbe funerare;

– monumente funerare;

– capace frigorifice.

De asemenea, pe site-ul casei de servicii funerare puteti gasi lista completa a bisericilor si cimitirelor din municipiul Bucuresti. In cazul in care nu sunteti intampinati de rudele dumneavoastra din Capitala sau nu stiti cu exactitate unde trebuie sa ajungeti, puteti consulta aceasta lista. Veti gasi adresele complete si numarul de telefon, atat pentru lacasele de cult, cat si pentru locurile de odihna vesnica.

In ceea ce priveste organizarea propriu-zisa a inmormantarii, firma de servicii funerare se va ocupa de urmatoarele:

– intocmirea actelor de repatriere / expatriere (daca este cazul);

– obtinerea actelor necesare inhumarii sau incinerarii;

– obtinerea locului de veci, manipularea si transportul funerar (intern si extern);

– organizarea procesiunii funerare (preot, cor bisericesc);

– achizitionarea produselor si efectelor funerare (sicriu, articole textile, cruce, coroane, accesorii decorative, obiecte religioase, colaci, coliva, alte produse alimentare);

– organizarea pomenii la restaurant etc.

In concluzie, chiar daca nimic nu poate suplini pierderea pe care ati suferit-o, o firma profesionista de pompe funebre, care ofera servicii funerare de cea mai inalta calitate, va va debarasa de sarcinile organizatorice si va va permite sa petreceti timpul alaturi de ceilalti membri ai familiei, acum cand au atata nevoie de acest lucru.