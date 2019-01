Superlativele anului la Vados Arad 

Zilele trecute a avut loc la clubul de șah Vados Arad, în deschiderea unei noi ediții a Cupei Presei la șah, premierea celor mai buni jucători ai clubului condus de Alin Câmpeanu în anul 2018. Premiul pentru „Cel mai bun jucător al clubului în 2018” a fost câștigat de Filip Magold, care a avut un an 2018 de excepție. „Filip este cvadruplu medaliat la Campionatul National individual de copii și juniori. El a obținut medalii la toate probele: șah clasic, șah rapid, șah blitz și dezlegări. De asemenea el este triplu campion național cu echipa clubului Vados la Campionatele Naționale de copii pe echipe, la categoria U10 ani, la șah clasic, șah rapid și șah blitz. Anul 2018 i-a adus și o medalie de bronz la Campionatele Europene de șah rapid dar și participări cu succes la multe alte competiții”, a fost descrierea făcută de neobositul Alin Câmpeanu.

Premiu pentru jucătorul cu cel mai mare salt Elo în 2018 i-a revenit lui Constantin Lup, care a avut un an foarte bun, concretizat în câștigarea a nu mai puțin de 280 de puncte elo!

Juniorul (Under 14) cu cel mai bun rating elo la finele anului 2018 a fost Victor Magold, dublu medaliat cu bronz cu echipa de U14 a clubului la Campionatele Naționale pe echipe de copii și juniori și component al lotului național de juniori U14.

Au mai fost premiați pentru performanțele din 2018 Alexandru Balaban-Voia și Cristian Oltean. „Alex este și el dublu medaliat cu bronz cu echipa de U14 a clubului la Campionatele Naționale pe echipe de copii și juniori și component al lotului național de juniori U14, deși a avut un an 2018 în care a fost mic în categorie. Cristi a avut un progres semnificativ la elo în 2018, de 170 de puncte și o participare cu succes la Campionatele Europene de la Riga”, mai afirmă președintele Șah Club Vados Arad.