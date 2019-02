Surpriza numită „Pedagogic”

Opt echipe de nivel liceal au fost prezente, luni, la sala LPS, la faza pe județ a ONSȘ la handbal masculin. În urma unor jocuri caracterizate de o mare luptă, semifinalele au fost: Liceul Tehnologic „Ștefan Hell” Sântana vs. CN „Preparandia – D. Țichindeal” (Pedagogic), scor 6-9, și LPS Arad vs. Colegiul Particular „Vasile Goldiș” Arad, scor 12-14. Condusă în teren de inegalabilul talent Marius Iliescu, baschetbalist al BC Valbon Arad (!), și încurajată de o frumoasă galerie a liceenilor de la… gazda LPS, echipa Pedagogicului s-a impus în finala cu „Goldiș” (prof. Pompiliu Moldovan) cu scorul de 11-9, urmând a reprezenta Aradul la „zona” ce se va desfășura în 4-5 aprilie, în județul Caraș-Severin.

Liceenele joacă la Curtici

Sala Liceului „Ion Creangă” din Curtici va fi, miercuri, 27 februarie, gazda etapei județene a echipelor feminine. Vor fi prezente șase formații: Pedagogic, Curtici, LPS, Gurahonț, Chișineu-Criș și Nădlac. Campioana Aradului – gazdele sunt considerate mari favorite – va obține „biletul” pentru turneul zonal din 12-13 aprilie, din județul Mehedinți.