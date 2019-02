Susține candidatura PNL Arad pentru Bruxelles

Senatorul liberal Ioan Cristina reiterează faptul că Aradul merită un loc în primele şase pe lista cu care PNL va candida la alegerile europarlamentare din luna mai.

„Aşa cum am mai spus încă de anul trecut, PNL Arad, care este o organizaţie puternică, merită o poziţie fruntaşă pe această listă, în primele şase”, a declarat senatorul arădean. Ioan Cristina afirmă că, la ora actuală, „singura forţă politică din România care are capacitatea de a influenţa deciziile în plan european în favoarea ţării noastre este PNL. Suntem membri în cea mai puternică familie politică europeană, respectiv PPE, partidul care are cea mai mare forţă în Parlamentul European, partidul care deţine astăzi şi va deţine şi în continuare preşedinţia Comisiei Europene, preşedinţia PE, preşedinţia Consiliului European, cele mai importante funcţii la nivel european. În plus, PNL este unica forţă care poate să facă bine României, pentru că suntem respectaţi, apreciaţi şi consideraţi un partener loial la nivel european”.