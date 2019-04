Sute de amenzi aplicate de polițiștii rutieri

Arad. În doar trei zile, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Arad au aplicat atât în municipiu, cât și în județ 555 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 225 de mii de lei. 28 dintre șoferii opriți de polițiști au rămas fără permisul de conducere. Din totalul şoferilor sancționaţi, 187 au depășit viteza legală de deplasare, 368 au uitat să își pună centura de siguranță, nu au acordat prioritate și au efectuat depăşiri neregulamentare.

Au condus fără permis

Polițiștii au depistat în trafic, în cursul zilei de duminică, 31 martie, doi bărbați, în timp ce conduceau fără permis. Primul, un timișorean de 42 de ani, a fost surprins de polițiști în timp ce conducea pe raza orașului Nădlac fără a deține permis de conducere. Al doilea, un arădean de 69 de ani, a fost prins la volan, tot fără permis de conducere în timp ce se deplasa pe raza localității Sânpetru German. Cei doi bărbați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

Tânăr băut la volan

Polițiștii Orașului Ineu au depistat în cursul nopţii de duminică spre luni în trafic, un tânăr de 19 ani, în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice pe raza localității Ineu. „În urma testării acestuia cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele tânărului s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice”, au declarat reprezentanții IPJ Arad.