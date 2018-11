Sute de arădeni, consultaţi de medicii militari

Caravana „Uniţi sub Tricolor prin Sănătate” a poposit, sâmbătă, în satul Lalaşinţ, din comuna Bârzava. Localitatea este una relativ izolată, iar arădenii care locuiesc acolo, majoritatea oameni în vârstă, au avut ocazia să vină… doctorul la ei, nu să meargă ei la doctor. Unii dintre locuitorii din Lalaşinţ, dar şi din satele din împrejurimi, au spus că sunt ani de zile de când nu au mai fost la un consult medical, iar campania derulată sub egida Ministerului Apărării a fost, drept urmare, primită cu braţele deschise. Primăria Bârzava a pus la dispoziţie mai multe microbuze pentru ca oamenii din alte sate să fie transportaţi la şcoala din Lalaşinţ, acolo unde a fost „sediul central” al acţiunii, aşa că cei aproximativ 50 de medici şi asistenţi au avut de lucru. Au fost oferite consultaţii pe specialităţile cardiologie, ORL, dermatologie, ortopedie, medicină de familie, neurologie, pneumologie, oftalmologie şi psihologie. „Acţiunea este una foarte importantă deoarece satul Lalaşinţ este puţin mai izolat, fiind peste râul Mureş, iar trecerea se face cu podul plutitor. Cel mai apropiat punct medical se află la aproximativ 30 de kilometri, la Lipova. Aşadar, acţiunea este binevenită. Campania a fost făcută pentru satul Lalaşinţ, dar au venit oameni şi din satele învecinate”, a spus Gabriel Faur, primarul din Bârzava. „Spitalul Militar Timişoara s-a aflat în satul Lalaşinţ, o comunitate greu încercată de inundaţii în acest an. Am venit să oferim consulturi de specialitate locuitorilor de aici. Am avut emoţii când am trecut Mureşul cu bacul, dar a fost un moment unic trăit de noi”, a spus locotent medic Anda Podgoreanu. Caravana medicală a mai poposit în judeţul Arad în această toamnă, respectiv în satele Luncşoara de Sus, din comuna Hălmăgel, şi în Nadăş, comuna Tauţ.