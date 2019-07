Sute de arădeni la Street Food Festival

Arad. Vorbim de preparate pentru toate gusturile, muzică live și filme în aer liber. În această seară au concertat de la 19:30 – Lucia & Andrei, iar de la ora 21:00 a urcat pe scenă Byron.

Am stat de vorbă și cu un arădean plecat la muncă în Anglia. Am vrut să compare acest festival cu unul din Anglia. Pe scurt, arădeanul este dezamăgit. Prețurile, spune el, sunt la fel ca în Anglia, dar piperate pentru noi. Gustul și cantitatea produsului oferit însă sunt o problemă pentru el. De exemplu, spune el, cu 6 lire sterline poate să își cumpere un hamburger imens cu cartofi prăjiți, iar despre gust, arădeanul ne spune că nu se compară sub nicio formă cu ce a mâncat acolo. La plecare ne-a spus că mai avem multe de învățat până să ne ridicăm la standardele de dincolo de granița noastră.