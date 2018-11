Sute de migranți în minus la frontierele din vestul țării

ARAD. Mai puțini migranți în 2018: de la 850 de migranți anul trecut, la 147 anul acesta – aceeași perioadă. „Statistica” a fost făcută publică de chestorul Marin Bondar, șeful Inspectoratului Poliției de Frontieră (ITPF) Oradea, în subordinea căruia se află Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Arad. Șeful ITPF Oradea a precizat: „Am avut o creștere anul trecut a migranților care au acționat în zonă, față de anul 2016. După statisticile pe care le avem – ultima statistică pe care am făcut-o noi este cea pe ultimele 10 luni – suntem în scădere. Chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire cu partea maghiară din Bekes și anul trecut, pe porțiunea cu partea maghiară, am avut peste 850 de migranți, în timp ce anul acesta am avut undeva la 147. Deci o scădere foarte mare a migrației față de anul trecut, 2017”.

Care ar fi cauza scăderii numărului migranților? „Cauza este că nu au mai intrat migranții în România”, spune chestorul Bondar. Logic. O a doua cauză ar fi securizarea frontierei cu Serbia. „Poliția de frontieră a luat măsuri de securitate a acestei frontiere. Elevii care au fost în școala de pregătire a agenților de poliție <<Avram Iancu>> Oradea și-au desfășurat practica în zona de frontieră cu Serbia. O altă cauză ar fi că atunci când s-au solicitat vize pentru a călători în România s-a analizat mult mai în profunzime solicitările și nu s-au emis vize pentru călătoria în țară pentru toată lumea. Numai cei care și-au justificat efectiv călătoria foarte bine au primit vize”, a explicat șeful ITPF Oradea.

Acesta a arătat şi spre cea mai mare problemă cu care se confruntă punctele de frontieră de la granițele din vest: „În zona noastră de competență cea mai mare problemă este migrația, în zona de competență a inspectoratului Sighet graniță cu Ucraina este contrabanda. Fiecare frontieră are specificul ei. Contrabanda la noi este mult mai scăzută în comparația cu frontiera cu Ucraina”.