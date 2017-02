Talentaţii Aradului, scoşi la lumină

„Deşi mi-a fost frică de acele selecţii, am rămas eleva şcolii până în prezent. Studiez cu doamna profesoară Claudia Ştesco, de la care am învățat tot ce ştiu în materie muzicală şi care m-a îndrumat şi mă îndrumă în continuare cu pasiune”, spune Iulia Bock. Din postura de elevă a Şcolii Populare de Arte, tânăra arădeancă a participat la numeroase concursuri, pe unele câştigându-le. Iulia a reprezentat Aradul în Timişoara, Oradea, Cluj, Braşov şi Bucureşti. Iar tânăra cântăreaţă mai are o pasiune, şi anume teatrul, făcând parte din trupa Teatrix. „Nu aş putea să aleg vreodată între muzică şi teatru. Ceea ce îmi place cel mai mult este felul în care aceste două arte se combină şi cum se regăsesc una în alta. Muzicalitatea vocii când reciţi şi expresivitatea corpului când cânţi”, a mai spus Iulia Bock.