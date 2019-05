Tamponări la Șimand și Seleuș din cauza consumului de alcool

ARAD. Primul incident rutier a avut loc pe raza localității Șimand. Aici, un bărbat de 31 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare în dreptul unui imobil din Șimand, derapând și ajungând în șanțul de pe marginea drumului. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, mașina condusă de bărbat distrugând un indicator rutier și mai multe pubele de gunoi. La testarea cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolmie de 1,12 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Câteva ore mai târziu, pe raza localității Seleuș, o femeie în vârstă de 51 de ani, din Tîrnova, ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, ambele autovehicule au fost avariate. Testarea cu aparatul alcooltest a relevat o alcoolemie de de 0,58 mg./l. alcool pur în aerul expirat în cazul conducătoarei auto responsabile de producerea evenimentului. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, „conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, cei în cauză fiind cercetați pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului”.

În trafic sub influența alcoolului

Cei doi șoferi nu au fost singurii care s-au urcat sub influența alcoolului la volan. Polițiștii au depistat, în urma controalelor, alți patru șoferi care conduceau autoturisme după ce au consumat alcool, unii dintre ei neavând nici permise auto. Astfel, polițiștii Secției nr. 2 Micălaca au depistat în trafic un bărbat de 40 de ani, din județul Alba, în timp ce conducea pe Calea Radnei un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,99 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Tot pe raza municipiului, polițiștii Biroului Rutier au oprit în trafic un arădean de 27 de ani, aflat la volanul unei mașini pe Bulevardul Nicolae Titulescu, fără a deține permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice – 0,88 mg./l. alcool pur în aerul expirat -, și un bărbat în vârstă de 57 de ani, din Vladimirescu, care conducea un autoturism pe strada Eugen Popa, cu o alcoolemie de 0,59 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Cu o alcoolemie de 0,57 mg./l. alcool pur în aerul expirat a fost depistat, de polițiștii Secției nr. 1 Rurală Arad, un arădean de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Fântânele. Pe numele celor în cauză au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvâșirii de infracțiuni la regimul circulației rutiere, dispunându-se totodată și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.