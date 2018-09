Tânăra din Arad care „dă lecţii de drept” întregii ţări

Roxana Onea intră cu brio în categoria „Arădenilor cu care ne mândrim”. Aceasta a reuşit o performanţă uriaşă, obţinând cel mai mare punctaj din toată ţara la examenul de admitere în barouri. Tânăra, care are 23 de ani, este din Nădlac, dar a absolvit în anul 2014 Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad. Apoi s-a înscris la Universitatea Babeş Bolyai, urmând cursurile Facultăţii de Drept. Anul acesta a promovat facultatea, fiind licenţiată în drept, însă marea performanţă a realizat-o recent, acum câteva zile, după ce a primit rezultatele examenului de admitere în Baroul Cluj, acolo unde îşi va face „ucenicia”. Arădeanca a reuşit să obţină 93 de puncte din 100 la un examen desfăşurat la nivel naţional. Pe lângă acest punctaj „de pus în ramă”, a mai primit o veste extraordinară: are cel mai bun scor din ţară, concurentul de pe locul 2 având 91 de puncte. Performanţa ei este cu atât mai remarcabilă, cu cât la acest concurs au participat aproape 3.000 de candidaţi, iar rata de promovabilitate este de aproximativ 20 la sută.

Un examen greu

Pentru a putea înţelege ce înseamnă un examen de admitere în barou, cât de mare este competiţia, dar şi ce planuri de viitor are acum, după această performanţă, am stat de vorbă chiar cu „performera” momentului, Roxana Onea. Aceasta ne-a spus că „a fost un examen dificil, cel mai complex pe care l-am susținut până acum. A testat cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul celor patru ani, însă pe lângă aceste lucruri, a verificat modul în care funcționează raționamentul unui viitor avocat. În total, au fost aproape 3.000 de candidați. Nu a fost un examen limitat pe un anumit număr de locuri, însă rata de promovabilitate a fost undeva la 20 la sută, ceea ce arată încă o dată gradul de dificultate extrem de ridicat al acestui examen. În ceea ce privește viitorul meu, în primul rând, am decis că mă voi stabili la Cluj pentru a-mi exercita profesia de avocat stagiar. Îmi doresc să încep chiar de acum să profesez în domeniul dreptului penal, care mă atrage în mod deosebit. Pe lângă avocatură, intenționez ca din toamna acestui an să urmez cursurile de masterat, la specializare Ştiinte penale și criminalistică din cadrul Facultății de Drept a Universităţii Babeş Bolyai Cluj. De asemenea, mă gândesc ca în viitor să încep și o carieră didactică în domeniul juridic în cadrul facultății care m-a format profesional”.

Nouă nu ne rămâne decât să o aplaudăm şi să îi dorim mult succes în continuare.