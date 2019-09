Tânărul împușcat în cap dintr-un poligon al jandarmeriei face primele declarații

Incidentul a avut loc luni, 16 septembrie, în jurul orei 11:55, pe o stradă din Gorj. Tânărul de 22 de ani a oprit mașina și a coborât, moment în care un glonț l-a nimerit în cap.

„Eram în zona bisericii din Măceşu, Târgu Cărbuneşti, să măsurăm ceva şi dintr-odată m-am trezit cu el în cap. O lovitură. N-am ştiut nimic. Am văzut negru în fața ochilor, am căzut pe spate, m-a aruncat cam un metru. Am crezut că m-am lovit prima oară, că am un cucui. Un coleg mi-a spus că e o alice, dar când am ajuns la spital mi-au spus că era un glonţ”, a povestit Constantin.

„Am înţeles că era o distanţă de trei kilometri. Am înţeles de la oameni că se mai întâmpla din când în când. Cu animalele. Când tăiau oamenii porci găseau gloanţe în ei. La o femeie am auzit că i-au împuşcat porcul în coteţ. Că a ajuns glonţul în coteţ”, a explicat tânărul pentru Observator.tv.

Procurorii militari au deschis o anchetă cu privire la evenimentul produs luni, 16 septembrie, mai precizează Observator.tv.

Video – Observator