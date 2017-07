Țărăniștii arădeni, în dilemă

Aurelia Pavelescu rămâne președintele PNȚCD, după ce a câștigat definitiv toate procesele cu cei care l-au exclus. Cu toate acestea, țărăniștii arădeni nu sunt deciși să treacă, alături de fostul lor președinte, Tudor Caracioni, la Partidul Național Țărănesc Maniu- Mihalache, al cărui membru fondator este. Partid care este în tratative cu toate grupările țărăniste, încercând marea reunire, pentru revenirea în prim planul politicii românești. Atu-ul PNȚ-MM este acela că asigură participarea la alegeri, fiind înscris în registrul partidelor politice. Cu toate că din cauza lui Pavelescu țărăniștii arădeni nu au putut să participe la mai multe scrutinuri electorale, unii „talibani”- o spun în sensul de tradiționaliști- nu acceptă ideea că PNȚCD ar putea să dispară cu totul, chiar în preajma centenarului Marii Uniri.

Apel la rațiune

PNȚ-MM Arad este în curs de constituire, având comitete de inițiativă și persoane de contact în mai multe comune din județ, urmând ca în septembrie să se constituie organizația județeană. Tudor Caracioni, președinte al comitetului de inițiativă și vicepreședinte fondator la nivel național, este nedumerit de indecizia PNȚCD Arad. „Fac apel la toți țărăniștii din județ să dea dovadă de rațiune. Pavelescu a rămas definitiv stăpân al ștampilei și al partidului, în ciuda faptului că țărăniștii din toată țara nu l-au mai vrut. Este lipsit de logică să treci de partea lui după ce toți l-am repudiat, să accepți ca la următoarele alegeri să nu poți, din nou, să participi la alegeri, pentru că Pavelescu a câștigat în instanță dreptul de a vinde în continuare partidul cui vrea el. El mai are doar ștampila, nu mai are organizații, nu mai are sedii, dar nici măcar nu-l mai interesează, vrea doar să folosească statutul de președinte al PNȚCD în interes propriu. Înțeleg ezitările celor care nu ar vrea ca PNȚCD să dispară, dar îi asigur că Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache nu înseamnă dispariția mișcării țărăniste, ci, dimpotrivă, renașterea ei, sub stindardul patronilor săi spirituali. Avem în județ oameni de valoare, capabili să fie primari, viceprimari sau consilieri, dar au fost împiedicați ani la rând, de către Pavelescu, să candideze. Este momentul să spunem „STOP”, să repunem mișcarea țărănistă la locul ei”, spune Caracioni.