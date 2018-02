Targ de Valentine’s Day la Atrium Mall

Însă, ziua aceasta, care își are originea în povestea sfântului Valentin care a fost arestat pentru că oficia căsătorii, tinde să fie eclipsată de toate lucrurile pe care le facem într-o săptămână, de stres, de agitația cotidiană. Astfel că, de cele mai multe ori, ne trezim că o zi atât de romantică ne ia pe nepregătite și am uitat să luăm un buchet de flori sau să oferim o felicitare, sau, și mai grav, am uitat că trebuie să ieșim în oraș cu persoana iubită.

Dar, pentru că atunci când faci un gest frumos niciodată nu e prea târziu, în Atrium Mall găsiți deschis între 8 și 14 februarie Târgul de Valentine’s Day. Atât ca să găsiți un cadou, o mică atenție sau un răsfăț în ultima clipă, dacă nu aveți surpriza pregătită, cât și dacă viața a fost mult prea plină.

Târgul adună împreună artizani și designeri români cu o mulțime de produse realizate manual, dulciuri și obiecte decorative inspirate de această sărbătoare romantică.

Deci dacă Valentine’s Day vă ia ușor pe nepregătite, nu uitați că la Târgul de Valentine’s Day din Atrium cu siguranță veți găsi un cadou potrivit pentru ocazie.