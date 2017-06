Tarife eliminate pe Ştrandul Neptun

Regulamentul de organizare și funcționare a zonelor de agrement din municipiul Arad (ștrand și patinoar) este adus din nou în atenţia consilierilor locali municipali. În şedinţa ordinară de joi, 8 iunie, aleşii sunt chemaţi să se pronunţe pe subiect. În speţă, să abroge HCLM 109/2011 „privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Zone de Agrement, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement, cu modificările și completările ulterioare” şi să aprobe câteva modificări ale Anexei la HCLM 180/2015 „privind modificarea tarifelor în zonele de agrement Ştrand Neptun şi Patinoarul Municipal Arad, prestate de SC Recons SA Arad”.

Explicaţiile Municipalităţii

Interpelată pe subiect de Jurnal arădean/ Aradon, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Arad, Ralu Cotrău, ne oferă câteva detalii: „În luna aprilie a acestui an s-a decis ca zona comercială de pe Ștrandul Neptun să fie preluată în administrarea Municipiului Arad. Acest lucru a implicat refacerea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement de pe malul Mureșului, prin eliminarea prevederilor inițiale și realinierea celorlalte. Astfel, taxele de acces în zona comercială, cea de parcare, precum și alte tarife de închiriere au fost eliminate. Precizăm că modificările din Regulament au fost făcute ținându-se cont de sugestiile și propunerile colectate in urma unei dezbateri publice organizate pe marginea acestui subiect.”

Ce se elimină?

Potrivit proiectului de hotărâre supus votului consilierilor locali, „se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 180/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad, astfel: se abrogă secțiunea A1 – acces în zona pietonală; se abrogă secțiunea C – tarif parcare/ autoturism; se abrogă ultimele trei poziții ale secțiunii F – Alte tarife de închiriere.”

În ceea ce priveşte secţiunea „A1 – acces în zona pietonală”, e vorba de eliminarea biletului de intrare de 3,0 lei/zi şi a biletului pentru evenimente, de 2,5 lei/zi. În privinţa secţiunii „C – tarif parcare/autoturism”, se are în vedere eliminarea tarifului de 13 lei/zi, dar şi a abonamentului lunar de 200 de lei şi a abonamentului lunar pentru personalul angajat de agenţii economici, în valoare de 50 lei. Referitor la secţiunea F, e vizată eliminarea următoarelor taxe: *tarif închiriere platforma spectacole – 1.000 lei/zi; *tarif închiriere platforma spectacole – activităţi ale instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, ale Primăriei Municipiului Arad, parteneriate şi acţiuni non profit pentru promovarea Municipiului Arad, Consiliului Local al Municipiului Arad şi Primăriei Municipiului Arad – 50 lei/zi; *tarif închiriere tribună mobilă modulară 30 locuri – 100 lei/zi.

Tarife

Ar mai fi de precizat că celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 180/2015, privind modificarea tarifelor în zonele de agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad, rămân nemodificate. Ele pot fi consultate în documentul downloadat pe www.aradon.ro.