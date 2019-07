Tată disperat că Protecţia Copilului îi ia fetele

LIPOVA. Situaţie dramatică pentru tatăl a două copile din oraşul Lipova. Însoţit de una dintre ele – Meli, în vârstă de 7 ani –, bărbatul a venit la redacţia Jurnal arădean/ Aradon pentru a se plânge că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Arad vrea să îi ia fetele. De fapt, pe una dintre ele – Gabi, în vârstă de 3 ani şi jumătate – a şi luat-o deja. „Au venit la ora 8 dimineaţa, când fetele încă dormeau. Le-am trezit, au ieşit afară şi o doamnă de la DGASPC i-a spus la cea mică «Hai cu mine, iubire!». Şi micuţa s-a dus de mână cu ea. Cea mare le-a spus că nu vrea să plece de acasă” – povesteşte, cu ochii în lacrimi, Vilhelm Szobolai-Toma. Nu e un om perfect – o recunoaşte el însuşi –, dar face tot ce-i stă în putinţă pentru a-şi îngriji fetele. Are 63 de ani, mai are doi copii mari – la casa lor, stabiliţi în străinătate – iar acum se dedică trup şi suflet creşterii celor două fete care-i umplu viaţa de bucurie. Le hrăneşte, le spală, le trimite la şcoală şi la grădiniţă, le cumpără toate cele necesare. Şi, cel puţin Meli – pe care am văzut-o alături de părintele ei – pare foarte legată afectiv de tatăl său. Mama copilelor are 28 de ani şi şi-a părăsit familia în urmă cu doi ani.

Femeia spune că nu are posibilităţi materiale pentru a le creşte pe fete. „Niciun scutec nu a cumpărat pentru cea mică, de când a plecat” – spune tatăl. Nu ar vrea să facă reproşuri, dar nu poate să nu răspundă acuzelor care vin permanent din partea mamei fetelor. „Mi-a făcut plângeri peste plângeri – şi la Poliţie, şi la DGASPC. De altfel, şi descinderea din 4 iulie, când au luat-o pe cea mică, tot de la o plângere de-a ei a pornit” – spune bărbatul.

Miza

Potrivit unei sentinţe emise de Judecătoria Lipova, în 2017, imediat după separarea părinţilor, celor două fete li s-a stabilit domiciliul la tatăl lor. De asemenea, tatăl a obţinut dreptul a exercita exclusiv autoritatea părintească vizându-le pe cele două fiice ale sale. Mama ar fi trebuit să le plătească pensie alimentară. Gura satului zice că tocmai aici ar fi miza: mama îşi doreşte cu orice preţ să scape de obligaţia de a le da bani fetelor. Iar dacă fetele ar fi luate de lângă tată şi date în grija statului, dorinţa ei s-ar împlini.

Ordonanţa preşedinţială

O repetă el însuşi, o repetăm şi noi: tatăl nu este un om perfect. Dar îşi iubeşte fetele. Nu le bate. Le îngrijeşte cum ştie el mai bine şi vrea să le crească alături de el. Sunt adevăruri pe care le ştiu (şi) cei din administraţia oraşului.

Cu toate acestea, Tribunalul Arad a dispus, pe cale de ordonanţă preşedinţială, instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă pentru Meli şi Gabi. Măsura a fost luată la cererea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. Care Direcţie a făcut o anchetă la domiciliul tatălui, acolo unde acesta locuieşte împreună cu fiicele sale, după ce mama fetelor l-a acuzat pe fostul ei concubin de neglijenţă. Dar, ca o mamă adevărată ce este, nu a avut nicio problemă în a-şi da acordul pentru instituirea unei măsuri de protecţie faţă de minore… Faţă de propriile ei fiice… Practic, a invitat DGASPC să le ia pe fete de lângă tatăl lor. Iar DGASPC exact asta face. Desigur, urmând procedura legală.

DGASPC: „Un mediu nesigur pentru fete”

Iată punctul de vedere al DGASPC Arad, aşa cum acesta a fost exprimat de purtătorul de cuvânt al instituţiei, Diana Vogel: „Există o sentinţă judecătorească prin care se admite cererea de ordonanţă preşedinţială şi se dispune instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist desemnat. Problema în acest caz este că există antecedente: în 2017, Poliţia din Lipova a adus fetiţele la Centrul de criză al DGASPC pentru că nu se înţelegeau. Se pare că tatăl e consumator de alcool şi este violent. (Surse din administraţia locală precizează că actele de violenţă au fost reclamate de concubină şi nu au legătură cu fetele – n.r.) Fetiţa cea mare a beneficiat atunci de servicii de consiliere, după aceea s-a dispus reintegrarea în familie. Echipele noastre de la Centrul de consiliere, semnalare a situaţiilor de urgenţă în domeniul asistenţei sociale au făcut anchetă acum, la ei, în Lipova. El are declarat un domiciliu, dar de fapt ţinea fetiţele în ceva aplecătoare pe malul Mureşului, în condiţii insalubre, focar de infecţie, într-un perimetru neîmprejmuit, deci fără gard, aproape de Mureş. Mai mult, fetiţa cea mică (cea de 3 ani – n.r.) i-a rugat pe colegii noştri să o ia de acolo orice ar fi. S-a prins de piciorul lor şi le-a zis «aţi venit să mă luaţi, eu vreau să mă luaţi». Copilele nu puteau fi lăsate acolo. Nu e «safe» pentru ele. Cea mică a fost luată, se va merge «cu executare» şi pentru cealaltă. Se vor face demersurile legale care se pot face în astfel de situaţii.”

Copilul şi familia

Un fost director al DGASPC Arad, un om dedicat trup şi suflet sistemului de protecţie a copilului, spunea, în urmă cu câţiva ani, că principala grijă a instituţiei este aceea de a păstra copilul în familia naturală. Sigur, sunt situaţii nefericite când familia nu doreşte copilul. Dar dacă familia doreşte copilul, e de datoria autorităţilor să fie alături de familie, să-i ofere sprijin şi consiliere, să o ajute să crească, să îngrijească şi să educe copilul.

Sperăm ca Meli şi Gabi să se numere printre beneficiarii unei astfel de viziuni.

1 cerere la 6 zile

De la începutul acestui an până acum, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a înaintat instanţei 30 de cereri de instituire a măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă. Adică una la şase zile. Toate cererile DGASPC au fost admise. Bănuim că printre beneficiarii acestor sentinţe se află şi copii abuzaţi, obligaţi să cerşească sau crescuţi prin canale de părinţi drogaţi. Copii nedoriţi de familie şi de nimeni altcineva. Nădăjduim că viitorul lor va fi hotărât de oameni profesionişti şi responsabili.