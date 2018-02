Taxă pentru un serviciu inexistent, într-o comună arădeană!

Localnicii din cele șase sate care formează comuna Vărădia de Mureș sunt revoltați că administrația locală îi obligă să plătească o taxă pentru un serviciu inexistent, fapt recunoscut inclusiv de către primar. Cei care s-au prezentat în ultima vreme la casieria Primăriei pentru plata taxelor și impozitelor locale au aflat că pe lângă aceste dări trebuie să achite și o taxă pentru ridicarea deșeurilor menajere. Fără plata acestei taxe, care este de 24 de lei pe an de persoană, funcționarii refuză încasarea impozitelor. Oamenii sunt însă nu doar nedumeriți, ci și revoltați, pentru că nimeni nu le ridică gunoiul, de care scapă fiecare cum poate, uneori poluând natura.

Taxă abuzivă?

Mulți nemulțumiți consideră că Primăria comite un abuz, prin taxarea unui serviciu inexistent. Printre aceștia se numără și consilierul local Viorel Rus, la care au ajuns o parte dintre sesizările localnicilor. ”Primăria încasează banii ilegal pentru gunoi, deoarece de la începutul anului 2017 populația nu mai beneficiază de acest serviciu. Zilnic sunt contactat de oameni care îmi cer explicații pentru faptul că la plata impozitelor Primăria îi obligă să plătească și gunoiul care nu s-a mai ridicat de un an. Consider că încasarea taxei este un abuz și am cerut explicații primarului, însă pe care nu le-am primit deși termenul legal a expirat”, ne-a declarat consilierul local.

Viorel Rus spune că a existat un contract care a fost respins de Consiliul Local în 28 martie 2017: ”Acel contract a fost respins pentru că noi doream ca firma să ridice și gunoiul menajer, însă nu ridica decât PET-urile, pe care le recicla”.

Gunoaie aruncate la întâmplare

Fără un serviciu specializat, localnicii scapă de gunoaie cum pot. Cei mai mulți le dau foc în grădini sau la stradă, însă alții le abandonează pe câmp, pe marginea drumului sau în albia râului Mureș. Situația este gravă, pentru că gropile de gunoi apărute ilegal sunt tot mai numeroase și tot mai mari.

”Ne-am umplut de gunoaie în comună. Este poluată natura, iar autoritățile competente nu fac nimic”, reclamă consilierul Viorel Rus.

Nicio firmă interesată

Primarul comunei, Crina Melania Miculiţ, susține că a existat un contract cu o firmă pentru ridicarea deșeurilor, dar societatea ar fi cerut o sumă prea mare, ce ar fi ridicat taxa pentru populație la 10 lei de persoană pe lună, adică de cinci ori mai mult decât în prezent. ”Ar fi fost o sumă prea mare pentru locuitorii satelor noastre, mai mare decât în municipiul Arad, astfel că am renunțat. Problema este că nu dorește nicio firmă să vină la noi să ridice gunoaiele fără o taxă pe măsură, pentru că distanța până la Arad, unde este deponeul ecologic, este de peste 80 de kilometri, ceea ce ridică mult costurile de operare. În plus, cele șase sate care formează comuna Vărădia de Mureș sunt răsfirate, unul este la 10 kilometri de centrul comunei, iar multe dintre case sunt și ele la distanțe mari una de alta, pe dealuri, în văi, ceea ce face ca accesul utilajelor să fie greu”, a declarat primarul.

Cu restanțe

Oamenii se întreabă, pe bună dreptate, de ce mai sunt obligați să plătească taxa de 2 lei pe lună de persoană dacă administrația locală nu asigură serviciul. La această întrebare, primarul a găsit o explicație ce are legătură cu un control al Curții de Conturi. Crina Melania Miculiţ a declarat că pentru ridicarea deșeurilor există deja o datorie a populației de 46.000 de lei din anii anteriori, iar Curtea de Conturi a cerut recuperarea sumei.

Cele șase sate care formează comuna au în total aproximativ 1500 de locuitori, iar 1250 trebuie să plătească taxa de gunoi, ceea ce înseamnă că Primăria ar trebui să încaseze anual în jur de 30.000 de lei.