Taylor Swift l-a întrecut pe Michael Jackson la numărul de premii ale industriei muzicale americane

Cântăreaţa Taylor Swift, a primit distincţia Artistul deceniului (The Artist of the Decade) şi a încheiat seara cu cinci tofee câştigate, ajungând la un număr total de 28 de premii AMA. Astfel, ea l-a întrecut pe Michael Jackson , care era recordmenul premiilor până acum, cu 24 de trofee adunate în toată cariera.

Evenimentul de duminică a avut loc la Microsoft Theater din Los Angeles şi toţi ochii au fost aţintiţi asupra lui Swift, cântăreaţa anunţând că s-ar putea să nu aibă cum să cânte vechile ei piese de succes în urma neînţelegerilor cu producătorii Scott Borchetta şi Scooter Braun.

Swift a interpretat “Love Story”, “Shake It Off”, “Blank Space” şi alte piese dar nu a comentat în niciun fel controversele legate de producători.

Sursa: Mediafax