Te trimitem la Filarmonică de Valentine’s Day!

Jurnal Arădean/aradon.ro te trimite la un concert coral de ziua îndrăgostiților. Noi îți rezervăm locuri, tu doar adu-ți sufletul pereche la excepționalul concert coral pregătit de Filarmonica de Stat Arad.

Câștigă două bilete

Ce trebuie să faci este să răspunzi în cadrul sondajului de mai jos, la întrebarea „în ce an a concertat Franz Liszt la Arad?”. Răspunsul îl poți căuta pe site-ul Filarmonicii de Stat Arad – filarmonicaarad.ro. Vom oferi, cu sprijinul Filarmonicii, trei invitații duble, câștigătorii urmând a fi tras la sorți marți, 13 februarie, la ora 15.

Melodii celebre

Cu Robert Daniel Rădoiaș la pupitru și Sorin Dogariu la pian, Corul Academic al Filarmonicii de Stat Arad va interpreta miercuri, 14 februarie, de „Valentine’s Day”, melodii precum „You are so beautiful to me”, „I just called to say I love you”, „My way” sau „How deep is your love”.

Cea mai optimistă sărbătoare a lunii februarie readuce în formatul coral refrene ale ultimelor decenii, unele dintre cele mai de succes melodii. De spectaculoasele aranjamente corale s-a ocupat maestrul Sabin Păutza, astfel că rețeta unui concert de succes este asigurată.

Nu vor lipsi din programul concertului nici cântece precum „Strangers în the night”, „Tears in Heaven” sau „Spanish eyes”, dar nici deja celebra mini-colecție de cântece Beatles în care se regăsesc „Something în the way”, „There, everywhere”, „Yesterday” sau „Obladi oblada”.

Sala de concert

Concertul se va desfășura la Sala Cercului Militar din Arad, situată pe Bulevardul Decebal, numărul 19, joi seara, începând cu ora 19.

Concursul