Ţeapa de la parcometru

ARAD. O problemă veche a sistemului de parcare cu plată din Arad pare că nu are rezolvare de ani buni. Şoferii găsesc adesea parcometrele nefuncţionale, fiind obligaţi să achite prin SMS, iar astfel plătesc mai mult. Cea mai frecventă problemă este aceea că aparatele resping monedele, acestea fiind returnate, însă sunt şi situaţii în care nu mai acceptă fise pentru că „rezervorul” a fost deja umplut. De asemenea, cei care plătesc cu bancnote întâmpină probleme similare,acestea fiind respinse de aparat.

Defecţiunile nu te scapă

Sunt şi situaţii în care parcometrele sunt complet scoase din funcţiune, fără a afişa nimic pe ecran, iar singura opţiune a şoferilor este plata electronică, dacă vor să evite amenzile. S-a constatat deja că mesajele scrise lăsate în parbriz, de genul „nu am achitat pentru că parcometrul este defect”, nu te scapă de amendă. „Am păţit-o pe strada Ştefan Augustin Doinaş, lângă şcoala gimnazială, unde aparatul nu funcţiona deloc. Am parcat şi am lăsat mesaj celor de la Recons, dar m-am trezit cu amendă, deşi alt parcometru nu am găsit în zonă. Este absolut nedrept să amendezi dacă nu oferi condiţiile de plată”, a scris pe Facebook un arădean.

Mai scump prin SMS

Municipalitatea câştigă mai mulţi bani de la şoferii care plătesc prin SMS, astfel că aproape îţi vine să crezi că nu există un interes prea mare pentru remedierea problemelor de plată cu bani cash. În zona A de taxare, cea ultra-centrală, o oră de parcare costă 2 lei dacă plăteşti cu fise sau bancnote, însă SMS-ul costă aproape 3 lei (0,50 euro plus TVA), respectiv cu 50 la sută mai mult. În zona B, o oră „cash” costă 1,5 lei, iar prin SMS, circa 2,3 lei.

Un alt inconvenient este acela că prin SMS nu ai opţiunea de a plăti parcarea doar 30 de minute, perioadă care costă 1 leu în zona A şi 0,8 lei în zona B, dacă plăteşti cash.

Explicaţii de la Recons

Directorul Recons SA (societatea municipalităţii care administrează sistemul de parcate cu plată), Nicolae Mehelean, ne-a declarat că aparatele nu recunosc adesea monedele din cauză că acestea sunt prea uzate ori au defecte. Noi am testat, însă, un aparat din parcarea mediană de pe bulevardul Revoluţiei, unde un şofer ne-a semnalat că nu se acceptă monede. Vineri, am introdus 12 monede de 50 de bani şi toate au fost refuzate. La fel s-a întâmplat şi când am încercat să plătim cu monede de 10 bani. Iată însă ce susţine Mehelean: „Se întâmplă să nu fie recunoscute monedele, deşi noi am recalibrat aparatele anul trecut. Am trimis firmei din Germania care asigură mentenanţa 2.000 de monede de 50 de bani alese aleatoriu, iar ei au recalibrat parcometrele prin internet şi în luna decembrie ne-au returnat fisele. Sunt probleme şi din cauza unor monede, care sunt deteriorate, uzate, iar aparatul nu le recunoaşte. De asemenea, trebuie să menţionăm că există şoferi rău-intenţionaţi, care blochează aparatele cu fise nepotrivite, pentru ca apoi să susţină la agenţii noştri că nu au achitat din cauză că parcometrul e defect. Se întâmplă şi cu bancnote introduse îndoite, îmboţite etc”.

Sute de mii de SMS-uri

În municipiu există instalate 165 de parcometre, dar conform cifrelor obţinute de la Recons, tot mai mulţi sunt cei care plătesc prin SMS. Uneori, forţaţi de împrejurări. În 2018, de exemplu, din totalul de plăţi efectuate de şoferi, cele cu ajutorul telefonului mobil au reprezentat 37%. Media zilnică a fost de 1.780 de plăţi prin SMS, ceea ce înseamnă peste 500.000 în tot anul. Marea majoritate, adică 93%, au fost plăţi pentru o oră de parcare, iar şapte procente au fost cele pentru două ore.