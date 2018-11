Teatru „pe pâine” la FITCA 2018

Au mai rămas două săptămâni până la debutul celei de a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Clasic de la Arad. Biletele au fost puse în vânzare de la 1 noiembrie, iar programul festivalului este finalizat.

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad a anunțat că pentru festivalul care va avea loc în perioada 15–25 noiembrie biletele costă 60 de lei (pentru locurile de la parter și etajul I), 40 de lei (etajul II) și 20 de lei (etajul III) – pentru spectacolele găzduite de sala mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. În cazul spectacolelor de la Sala Studio, prețul unui bilet este de 50 de lei. Biletele se pot achiziționa de la agenția TCISA sau online, pe www.biletmaster.ro. Agenția teatrală este deschisă de marți până vineri de la ora 10 la 14 și de la 17 la 19. Sâmbătă și duminică programul de funcționare este de la 10 la 12 și de la 17 la 19.

Iată programul Festivalului Internațional de Teatru Clasic:

*Joi, 15 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare

„[ză] Pes©ăruș”, după A.P.Cehov; Traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu; Regia: Catinca Drăgănescu; Scenografia: Andreea Simona Negrilă; Producător: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad.

*Vineri, 16 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare

„12 oameni furioși” de Reginald Rose; Regia: László Méhes; Decorul: István Rózsa; Costumele: Kata Horváth; Producător: Teatrul Național din Pécs, Ungaria; Durata: 1 h 20 min; Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română.

*Sâmbătă și duminică, 17 și 18 noiembrie, ora 17:00, Sala Studio

„Pescărușul” de A.P.Cehov; Adaptare liberă după o traducere de Mașa Dinescu și Andrei Șerban; Regia: Andrei Șerban; Scenograf consultant: Valentin Vârlan; Costume Arkadina: Doina Levintza; Producător: unteatru, București; Durata: 2 h 30 min fără pauză; Spectacolul conține zgomote puternice și lumină de stroboscop.

*Sâmbătă, 17 noiembrie, ora 20:00, Sala Mare

„Fugarii”, după A.P.Cehov; Traducerea: Ana Boldur; Regia: Alexandru Dabija; Scenografia: Helmut Stürmer; Costumele: Cezarina Iulia Popescu; Producător: Teatrul Odeon București; Durata: 2 h fără pauză; Spectacol nerecomandat copiilor sub 10 ani.

*Duminică, 18 noiembrie, ora 20:00, Sala Mare

„Titanic vals” de Tudor Mușatescu; Dramaturgia: Adrian Nicolae; Direcția de scenă: Victor Ioan Frunză; Decorul şi costumele: Adriana Grand; Producător: Teatrul Metropolis București; Durata: 2 h 45 min cu pauză; Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani.

*Luni, 19 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare

„Cursa de șoareci” de Agatha Christie; Traducerea: Irina Margareta Nistor; Regia: Erwin Șimșensohn; Scenografia: Liliana Cenean; Producător: Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București; Durata: 2 h 30 min cu pauză.

*Marţi, 20 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare

„La Pulce”, după „Puricele în ureche” de Georges Feydeau; Adaptarea scenică şi regia: Horaţiu Mălăele; Decorul: Lia Manțoc; Costumele: Anca Răduță; Producător: Teatrul de Comedie București; Durata: 1 h 45 min fără pauză.

*Miercuri, 21 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare

„D-ale carnavalului” de I.L. Caragiale; Regia: Claudiu Goga; Costumele: Liliana Cenean; Decorul: Ştefan Caragiu; Producător: Teatrul „Nottara” București; Durata: 2 h 45 min cu pauză; Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani.

*Joi, 22 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare

„Apă vie”, după Frații Grimm; Scenariul original: Daniel Chirilă; Regia și coregrafia: Ștefan Lupu; Producător: Teatrul Mic București; Durata: 1 h 30 min fără pauză; Spectacol de teatru-dans contemporan.

*Sâmbătă, 24 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare

„The Tango Orchestra & Giacomo Medici/ Concert” – Durata:1 h 30 min.

*Duminică, 25 noiembrie, ora 19:00, Sala Mare / Spectacol cu publicul pe scenă

„Rosencrantz și Guildenstern sunt morţi” de Tom Stoppard; Regia: Tapasztó Ernő; Decorul: Albert Alpár; Costumele: Papp Janó; Coproducție: Teatrul Cetății „Gyula” (Ungaria), Compania Aradi Kamaraszínház și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad; Durata: 1 h 55 min fără pauză; Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română; Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani.

*Duminică, 25 noiembrie, ora 21:30, Sala Studio

„Trei surori” de A.P. Cehov; Traducerea: Raluca Rădulescu; Regia: Semion Serzin; Producători: Teatrul „Nottara” București și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad; Spectacol rezultat în urma workshop-ului din cadrul ediției a treia a Laboratorului de Teatru DENS, septembrie 2018.