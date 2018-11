Teatrul Clasic, rezumat și surprize

Prezentarea s-a făcut prin vocile lui Bogdan Costea, managerul instituției, și Adina Doba, coordonatorul Trupei de Marionete, în cadrul unei conferințe de presă. Pe scurt, prima parte a stagiunii înseamnă pentru teatrul arădean șase premiere și…o reluare. Producții proprii, pe scena Teatrului Clasic, pe cea de la Marionete, sau colaborări cu alte teatre din țară și străinătate. Toate acestea, în prima parte a stagiunii actuale.

Promit noutăți

De asemenea, în palmaresul actorilor arădeni intră și participări la festivaluri din țară și străinătate, dar și recent încheiata ediție a Festivalului Internațional de Teatru Clasic. Și asta nu e tot, promite managerul instituției, actorul Bogdan Costea. Luna decembrie va aduce și ea două spectacole în premieră, dar și deschiderea unui spațiu dedicat teatrului experimental în interiorul clădirii Teatrului Clasic.

La FITCA, aproape trei mii

Despre recent încheiatul Festival Internațional de Teatru Clasic, aflat la ediția cu numărul 24, Bogdan Costea spune că „Pe scurt, a însemnat 11 titluri, dintre care 6 producții ale teatrelor din București, iar ca număr de spectatori, vă anunț că am avut 2.900 de oameni, adică în medie undeva la 280-300 de spectatori pe reprezentație, asta în situația în care Sala Studio are o capacitate de 80-100 de spectatori. Am avut prezenți la Arad peste 250 de actori, regizori, scenografi, iar aceștia au venit cu echipe tehnice formate din aproximativ 300 de oameni”.

Producții proaspete

Printre producțiile noi se regăsesc „Tatăl” (regia Radu Iacoban), „Să ne cunoaștem mai bine” (r. Cristian Ban), „Disputa” (r. Vlad Massaci, coproducție Arad-București), „Ză Pescăruș” (r. Catinca Drăgănescu), „Rosencrantz și Guildenstern sunt morți” (r. Tapaszto Erno, coproducție Arad-Gyula) și „Fetița cu chibrituri” (r. Oana Leahu – Trupa de Marionete), la care se adaugă reluarea spectacolului „Domnul Goe și Vizita” (r. Lăcrimioara Szlanko), la Trupa de Marionete, reluare care are ca scop „atragerea copiilor de gimnaziu, pentru că și-au manifestat interesul, iar acest spectacol este unul potrivit vârstei”, după cum spune Adina Doba. Totodată, artiștii teatrului arădean pregătesc alte două spectacole, unul pentru Sala Studio – „Aici, acolo”, în regia lui Alexandru Maftei și un altul pentru un spațiu nou, destinat teatrului experimental, în care vor încăpea în jur de 20-25 de spectator – „Giulia”, în regia Lianei Didilescu.

Participări și premii

De asemenea, Teatrul Clasic a participat anul acesta la 15 festivaluri, gale sau întâlniri teatrale anuale, atât cu actorii secției de marionete, cât și cu cei de la secția de teatru dramatic. Vedeta acestui an, spectacolul emblemă al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad a fost, fără vreun dubiu, „Orașul nostru”, în regia lui Cristian Ban. Pe lângă participarea la câteva festivaluri naționale sau internaționale, spectacolul a reușit și performanța de a fi nominalizat la Premiul UNITER pentru „Cel mai bun spectacol”. Tot în cadrul Galei UNITER de anul acesta, scenograful Doru Păcurar a primit „Premiul pentru întreaga carieră”.

Surprize anul viitor

„Vom susține la începutul anului viitor (ianuarie-februarie – n.r.) cea de-a șasea ediție a evenimentului «Luna plină de teatru», unde am ales de data aceasta un număr de 28 de spectacole (față de 24 în 2018 – n.r.). Am considerat că este util ca spectacolele de la Sala Studio să le dublăm, să aibă dublă reprezentare în ziua susținerii lor. De asemenea, Teatrul Clasic este în contact, pentru anul viitor, cu regizori precum Vlad Cristache, Radu Afrim, Ștefan Lupu și, bineînțeles, Cristian Ban, care este regizor angajat al teatrului, pentru a pregăti producțiile anului viitor. Bineînțeles, acestea nu sunt toate numele, am enumerat doar nume de tineri regizori care vor veni în premieră la noi pe parcursul anului 2019. Iar la Trupa Marionete, Adela Moldovan se pregătește și ea să realizeze un alt proiect, în primăvara ce vine”, spune Bogdan Costea, managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”.