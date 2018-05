Teatrul Nou. Ziua a IV-a. Încă „Înv(i)aţă”!

Un îndemn şi un focus curajos pentru ediţia a 6-a a Festivalului Internațional de Teatru Nou de la Arad: Înv(i)ață! De ce? Pentru că „teatrul se schimbă, fenomenul teatral capătă noi forme, noi sensuri, iar succesul sau eșecul său depind de public”. Pentru că viaţa înseamnă provocări. Iar Festivalul Internaţional de Teatru Nou de la Arad, ediţia cu numărul 6, ne oferă cel puţin opt astfel de provocări.

Mai exact, opt spectacole fac parte din focusul „Înv(i)ață”, al experiențelor și experimentelor: „OMG! – Organisme Modificate Genetic”, un spectacol de Ioana Păun, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe (spectacolul ce s-a jucat luni seara); „Pe jumătate cântec”, în regia Cristei Bilciu, Teatrul Odeon București (de marţi seara); „M.I.S.A Părut” de Alexa Băcanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, Compania Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca; „Tatăl meu, preotul” de Gabriel Sandu, regia Leta Popescu, Teatrul Național Târgu-Mureș, Compania „Liviu Rebreanu”; „Rovegan” în regia Catincăi Drăgănescu, Asociația Arena & Centrul de Teatru Educațional Replika București; „Familia fără zahăr” de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol, Teatrul Mic București & Centrul de Teatru Educațional Replika; „Öröm és boldogság / Bucurie și fericire” de Székely Csaba, regia Andi Gherghe, Teatru 3G Târgu Mureș; „90, scenariu colectiv”, regia și dramaturgia David Schwartz, Asociația O2G & Macaz Teatru Coop București.

Dar, dincolo de focus, sunt zile de foc la teatru în această perioadă. Marţi vor urca pe scenă nu mai puţin de trei spectacole: „Demnitate”, „Pe jumătate cântec” şi „Plex”.

Iată ce ne spun organizatorii despre acestea: „Marți, 15 mai, trec pragul FITN6 Teatrul Avangardia cu Marius Manole și Șerban Pavlu, într-un spectacol plin de emoție, care ne vorbește despre Prietenie. Politică. Corupție. Loialitate. «Demnitate», textul și regia Ignasi Vidal, la ora 19.00, la Sala Mare. (…) De la ora 21.00, la Sala Studio, actrița Anda Saltelechi poate fi văzută într-un one woman show premiat la multe festivaluri de teatru din țară. Producție a Teatrului Odeon din București, în regia Cristei Bilciu, «Pe jumătate cântec» este o poveste despre ratare, despre ce se întâmplă atunci când nu ai curajul să îţi urmezi visele şi te încurci în propria ta viaţă, ca într-o haină cu câteva numere prea mare. Este o poveste din care se poate învăța. Așadar, Înv(i)ață! Seara zilei de 15 mai se încheie în Club Flex, începând cu ora 22.30, când intră în acțiune, într-un dublu recital actoricesc, Andrei Dinu și Andrei Stan, cu un spectacol regizat chiar de ei, după texte de Eric Bogosian. Plex este una dintre cele mai spectaculoase producții ale Teatrului Municipal din Baia Mare, a fost prezent pe scena POINT București și pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare”. Biletele la spectacolele FITN6 se pot achiziționa de la Casa de bilete a teatrului sau de pe site-ul https://www.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2800/Teatrul-Clasic-Ioan-Slavici-Arad

Miercuri în festival

La jumătatea festivalului, miercuri, 16 mai, două spectacole (ale Teatrului Excelsior din București și Companiei Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca) îşi vor spune istoria. Va fi vorba despre „Our Ladies of Perpetual Succour (Fecioarele noastre grabnic ajutătoare)” de Lee Hall, după romanul „The Sopranos” de Alan Warner, „M.I.S.A Părut” de Alexa Băcanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu.

Program

MARȚI, 15 MAI

Ora 19.00 – Sala Mare

Demnitate de / regia Ignasi Vidal

Producător: Teatrul Avangardia București

Durata: 1h20min.

Ora 21.00 – Sala Studio

Pe jumătate cântec de / regia Crista Bilciu / Focus Înv(i)ață!

Producător: Teatrul Odeon București

Durata: 1h10min.

Ora 22.30 – Club Flex

Plex, după texte de Eric Bogosian, regia Andrei Dinu și Andrei Stan

Producător: Teatrul Municipal Baia Mare

Durata: 1h15min.

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 15 ani

MIERCURI, 16 MAI

Ora 19.00 – Sala Mare

Our ladies of perpetual succour (Fecioarele noastre grabnic ajutătoare) de Lee Hall (după romanul „Sopranele” de Alan Warner), regia și coregrafia Răzvan Mazilu

Producător: Teatrul Excelsior București

Durata: 2h10min. (fără pauză)

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani

Ora 21.30 – Sala Studio

M.I.S.A Părut de Alexa Băcanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu / Focus Înv(i)ață!

Producător: Compania Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca

Durata: 1h20min.

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani

Spectacolul folosește stroboscop și nu este recomandat persoanelor cu epilepsie sau cu pace-maker