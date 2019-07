Teroarea de lângă gară

Atentat la siguranța arădenilor, oameni ai străzii – unii foarte agresivi (chiar și cu oamenii legii), aurolac și șoiricioacă, trafic de minore, arădeni speriați, bătăi și multă mizerie, gălăgie cât e ziua de lungă, dar și noaptea. Aşa se prezintă, din păcate, o zonă centrală a oraşului, una din „porțile” de intrare în orașul nostru. Este vorba de Zona Gării, locul preferat al oamenilor străzii de când lumea. Numai că acum… Am stat de vorbă cu mai mulți comercianți din zonă, dar și cu arădeni care locuiesc în blocul de peste drum de Stația CFR Arad iar poveştile lor sunt cutremurătoare.

Sunt tot mai mulți boschetari

Boschetari și oameni ai străzii erau și până acum, însă, de aproximativ trei luni de zile, totul s-a schimbat. În rău, ne spun locuitorii zonei. Acum, aici există un grup de aproximativ 40 de suflete. Sunt de la foarte tineri, la adulți în toată regula. Unii sunt pe aurolac, alții pe șoricioacă și alții doar pe alcool. Dacă până în urmă cu câteva luni de zile boschetarii își făceau veacul în fața Pițeriei 5 Colțuri, acum și-au mutat „cartierul general” chiar la intersecția străzii Miron Costin cu Calea Aurel Vlaicu. Aproximativ 8 dintre ei stau în Checheci, câțiva pe Mărului, iar ceilalți dorm prin canale și pe unde apucă. Numărul acestora s-a dublat în ultimele luni. Iar cei de aici sunt, parcă, împărţiţi în două grupe: cei care consumă aurolac și, mai nou, cei care consumă șoricioaca. Aceștia sunt mai agresivi, mai tupeiști, se dau la arădencele care trec pe lângă ei și sar la bătaie la arădenii care încercă să le spună ceva. Teroarea a pus stăpânire pe gară.

Comercianții sunt disperați

Comercianții de aici, vorbim de un magazin de telefonie mobilă, toneta de ziare, o librărie, un magazin de second hand și unul de asigurări, sunt disperați. Unul dintre ei a fost scuipat și lovit de o boschetară în timp ce își proteja clienții agresați de oamenii străzii. Soluții sunt puține. În plus, acest grup, destul de mare și agresiv, se întoarce la nici 10 minute după ce este dispersat. De fiecare dată. Aproape zilnic. Comercianta de la toneta de ziare ne spune că s-a luat de ei de câteva ori, iar după aceștia i-au spart ghereta și au amenințat-o. De atunci îi e frică să mai spună ceva. Arădeanul care deține magazinul de telefonie mobilă ne spune că la început îi dispersa el, însă după ce închidea magazinul boschetarii urinau pe ușa spațiului comercial, ba chiar i-au mânjit-o cu fecale umane. În atare situație, încearcă să se țină la distanţă. Numai că profitul tuturor comercianţilor din zonă a scăzut dramatic, cu peste 70%, în câteva luni de zile. Dar, până la urmă, nici nu mai e vorba de bani. Cam toți comercianții se roagă doar să aibă liniște. Să ducă o viaţă normală şi civilizată de-a lungul zilei.

Arădeni revoltați

Am stat de vorbă și cu arădeni care locuiesc în blocul din Piața Gării. Sunt pur și simplu revoltați și chiar speriați de acești boschetari. Mai mult, chiriile în această zonă centrală au scăzut drastic. Un arădean ne spune ca a închiriat apartamentul cu 100 de euro pe lună. Chiriașul nu a apucat să stea o lună de zile și a fugit văzând cu ochii. Seara, după ora 21.00, începe cheful, adică teroarea. Se dansează, pentru că noii boschetari au și telefoane și boxe portabile, se strigă, se bat între ei, fac o gălăgie de nedescris. Să mergi pe lângă acest grup, atenție, format din aproximativ 40 de boschetari, este o adevărată aventură, ne spun locatarii blocurilor din vecini. Și atunci ce e de făcut?

Razie, la nicio oră după sesizare

Am luat legătura cu reprezentanții Primăriei Municipiului Arad și cu directorul Poliției Locale Arad și am discutat pe această problemă. Am primit un răspuns prompt din partea acestora. Deocamdată, unul pe termen scurt, dar se pare că totul se va schimba în viitorul apropiat. Am însoțit două echipaje într-o razie inopinată în zona semnalată. În materialul video ce însoțește acest articol veți putea vedea cu ochii dumneavoastră cum decurge o astfel de acțiune. La locul despre care v-am vorbit, am găsit o femeie întinsă pe spațiul verde în micul părculeț și alte două persoane stând pe treptele unuia dintre magazinele enumerate mai sus. Unul din cei doi avea asupra lui o țigară făcută cu șoricioaică și alte patru doze pregătite. Au fost alungaţi de acolo.

În căutarea unei soluții

Marea problemă este că boschetarii se întorc mereu şi mereu la locul… faptei. Aşa că am mers mai departe. Am luat legătura cu reprezentanții IPJ Arad și în următoarele zile vom lua legătura cu reprezentanții Jandarmeriei, dar și cu cei de la Direcția de Asistență Socială și cu reprezentanții Bisericii. Ne dorim, ca un reprezentant al fiecărei instituții enumerate mai sus să se așeze la aceiași masă și împreună să găsească soluţii pentru ca acest fenomen să fie stopat. Să fie ajutaţi şi arădenii care locuiesc aici, şi boschetarii, să plece de pe stradă, să își găsească de lucru, să se lase de droguri etc.