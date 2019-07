The Rasmus, Dubioza Kolektiv, Das EFX și Dope D.O.D., la Creative Fest 2019

Accesul în zilele de festival se face începând cu ora 16.00, pe la intrările Romexpo A și B.

Vineri, de la ora 17.30, Vlad Dobrescu, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați DJ și MC români, membru fondator al trupei CTC, producător și muzician, deschide prima zi de festival, fiind urmat de trupa Harlequin_Jack, Gojira & Planet H, EDM, R.O.A. și Șuie Paparude.

Sâmbătă, începând cu ora 17.00, pe scenă urcă The Sonic Taste, fiind urmat de trupele Basska, CnM, Robin and the Backstabbers și de rockerii finlandezi de la The Rasmus, care ajung în România în turneul european Dead Letters.

Duminică, de la ora 16.45, The Putreds (Macanache Live Band) vine la Creative Fest cu un fusion de rap, funk, rock, jazz, ska și boom bap, urmat de olandezii Dope D.O.D. Das EFX, legendara trupă americană de hip-hop, aduce pentru prima oară în România un show live. Programul de pe scenă continuă cu Subcarpați și se încheie cu un concert al bosniacilor de la Dubioza Kolektiv, cel mai în vogă și mai exploziv live-act balcanic al momentului.