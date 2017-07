„The walk”, vineri la Arta

Cinematograful de pe strada Alecsandri, numărul 2, va găzdui vineri, 7 iulie, proiecția filmului „The Walk”. Un film ce captivează spectatorii atât prin tensiunea și intensitatea poveștii, cât și prin efectele vizuale incredibile, aduse pe ecran de regizorul Robert Zemeckis.

Filmul ce va fi proiectat vineri de la ora 19 prezintă povestea reală a lui Philippe Petit, singurul om care a parcursi vreodată prin aer, pe sârmă, distanța dintre Turnurile Gemene (New York). O scrisoare de dragoste pentru Parisul și New Yorkul anilor 70, dar mai ales pentru Turnurile Gemene, filmul a fost regizat de Robert Zemeckis, cunoscut în special pentru filmele Forrest Gump, Back to the Future sau Cast Away.

Evenimentul este organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad, în colaborare cu Asociația CitiZenit și face parte dintr-o inițiativă pe termen lung de revitalizare a cinematografelor arădene.