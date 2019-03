Thriller fotbalistic cu final fericit

Pentru UTA U15 au marcat: Mihai (2) și Babiciu. Antrenorul Dinu Donca a mizat pe următorii jucători: Brândă – Tod, Vale, Urdaș, Popescu, Serengău, Sarkozi, Hunor, Babiciu, Mihai și Ursu. Au mai jucat: Tirian, Buzdău, Boiț, Ciubăncan, Mare și Borhan.

„Un meci care părea simplu sau așa trebuia să fie din prisma liniei de clasament s-a transformat într-un thriller. Alimentat de prestația centralului care ne-a eliminat un jucător în minutul 10, așa arbitraj nu am văzut de când sunt… Am ratat mult, iar după 2-0 ne-am relaxat și ei ne-au dat două goluri din lovituri libere. Ne-am complicat singuri, dar am reușit să înscriem la ultima fază și până la urmă rezultatul este unul bun” a spus Dinu Donca.