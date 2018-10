Țigări de contrabandă găsite într-un container și într-o mașină abandonată pe strada Pădurii

Descoperirea a fost făcută de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, în seara zilei de 29 octombrie. În portbagajul mașinii abandonate au fost găsite peste 39.700 de fire de țigarete, iar în container au fost descoperite 120.000 de fire țigarete.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat verificări în cadrul unui dosar de cercetare penală întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Astfel, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, în seara zilei de 29 octombrie, în urma verificărilor efectuate în curtea unui imobil de pe strada Pădurii din municipiu, au fost depistate: în portbagajul unui autoturism abandonat, 39.780 fire țigarete de diferite mărci, netimbrate sau timbrate necorespunzător, susceptibile că ar fi provenit din contrabandă; într-un container, 10 saci conținând țigarete și două baxuri, reprezentând un total de 120.000 de fire țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzător, susceptibile că ar fi provenit din contrabandă. Întreaga cantitate de țigarete a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor”, se arată într-un comunicat de presă remis de IPJ Arad.

În cauză a fost reținut de polițiști – pe bază de ordonanță de reținere – cel care deține autoturismul abandonat. Acesta a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă, aceasta fiind însă respinsă. „În cadrul dosarului de cercetare penală întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, polițiștii continuă cercetările în vederea tragerii la răspundere penală a celor implicați în activitatea infracțională”, precizează IPJ Arad.