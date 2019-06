„Tigrii” arădeni, de opt ori pe podiumul mondial!

„Mondialul” a avut loc la Bratislava (Slovacia) și a adunat la start 2286 de sportivi, din 41 de țări, delegația clubului arădean condus de sensei Liviu Meseșan fiind una numeroasă: Roxana Bargan, Melissa Marcoș, Raluca Bala, Henrietta Tokai, Sonia Martinuț, Daria Chicin, Crina Orz, Matilda Apopei, Andrei Balanuca, Alexandru și Adrian Meseșan. Din fericire, „tigrii” arădeni nu au punctat doar prin prezență, urcând de opt opri pe podiumul de premiere, prin: Bala (vicecampioană la kumite individual – categoria 14-15 ani), Marcoș (două medalii de argint, la kumite individual și kumite team – 13 ani), Orz, Apopei și Chicin (toate trei campioane europeane la kumite team – Under 11) și Adrian Meseșan (dublu campion al Europei, la kumite individual și kumite team – cadeți).

„A fost o super competiție, cu siguranță cea mai puternică la care am fost prezenți, cu o participare foarte mare, ca număr de țări și sportivi. În aceste condiții, rezultatele sportivilor noștri sunt cu atât mai mult de apreciat. De fapt, sunt cele mai bune rezultate înregistrate de Tiger Karate Arad până acum la un Campionat Mondial. În mod expres, vreau să felicit echipa de kumite fete sub 11 ani, formată din Crina, Matilda și Daria, care la prima lor participare la un eveniment de această anvergură au reușit să devină campioane. De asemenea, Melissa Marcoș și Raluca Bala au reconfirmat forma bună de anul acesta, de la Campionatele Naționale, unde au cucerit de trei ori aurul, iar Adrian Meseșan a redevenit campion mondial, atât la kumite individual cât și la kumite echipe. Sunt rezultate muncite, ale unor sportivi de care că sunt foarte mândru. Mă bucur că am reușit să aducem atâtea medalii pentru tricolorul românesc”, ne-a destăinuit prof. Liviu Meseșan.