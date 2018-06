Tine pasul cu tendintele – afla care sunt noutatile in materie de rochii de seara!

Te afli in aceeasi situatie, inca esti in cautarea modelului perfect? Specialistii nostri iti vin in ajutor cu cateva dintre cele mai deosebite rochii de seara ale sezonului! Iata care sunt sugestiile pentru evenimentele acestui sezon!

Rochia Chesire

Consacrata ca fiind un material pretios pe care il purtam iarna, catifeaua a devenit un etalon de eleganta in orice anotimp. Daca iti doresti sa ai o aparitie rafinata si, in acelasi timp extrem de seducatoare, opteaza pentru modelul Chesire de la Bogas. Croiul acestei rochii de seara iti va sculpta o silueta de sirena, iar decolteul sau va dezvalui exact atat cat este nevoie pentru a te inconjura intr-un aer de mister. Spatele gol este, de asemenea, un detaliu care va capta atentia celor din jurul tau. Accesorizeaza cu cercei pretiosi si o pereche de sandale din piele lacuita, catifea sau piele metalizata argintie. Acest model este disponibil pe site-ul oficial Bogas, la pretul redus de 279,99 Lei.

Rochia Lexs

Imprimeul inspirat din arhitectura baroca al acestei rochii de seara este perfect pentru un eveniment sofisticat, unde vrei sa faci o impresie cat mai buna. Lexs este un model cu un croi care iti va contura o silueta armonioasa indiferent de forma corpului tau. Mai mult decat atat, fiind prevazuta cu maneci, este perfecta pentru a ascunde eventualele imperfectiuni din zona

bratelor. Aerul foarte elegant al acestei rochii de seara poate fi sustinut doar cu o pereche de sandale foarte fine realizate din piele lacuita neagra si un clutch complementar. Pretul sau este de 315 Lei.

Rochia Casting

Nu mai este un secret pentru nimeni – paietele sunt la mare cautare sezonul acesta. Ca in cazul catifelei, s-a considerat o lunga perioada de timp ca paietele sunt specifice lunii decembrie. Dar regulile in moda se schimba constant – stralucirea a fost propusa pentru acest sezon, dar nu oricum! Se poarta rochiile de seara opulente, realizate integral din paiete, care sa atraga intreaga atentie a celor din jur! Opteaza pentru o astfel de rochie de seara si vei fi o aparitie ravisanta! Decupajul de pe spatele acestei rochii de seara este incredibil de deosebit. Punctul forte al acestui model este faptul ca nu vei avea nevoie de foarte multe accesorii – poti sa optezi pentru un inel foarte delicat si o pereche de cercei lungi, cu pietre pretioase. Alege sandale si un plic negru si esti pregatita pentru o petrecere unde sigur vei fi invidiata. Pretul acestei rochii este de 339,99 Lei.

Toate aceste modele de rochii de seara fac parte din cea mai noua colectie Bogas. Viziteaza magazinul online si descopera gama intreaga de modele!