Tineri din Arad, dependenți de adrenalină

Sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, sunt din Arad și sunt dependenți de adrenalină. Numele lor este „Fresh riders”. Am stat de vorbă cu cei patru tineri pentru a afla cât de greu este să practici sporturi extreme, câtă muncă se află în spatele acestor pasiuni care, să recunoaștem, nu sunt la îndemâna oricui și, mai ales, de când a apărut „microbul” în sângele lor. Vorbim despre planorism, ski – freeride, freestyle, downhill (coborârea cu bicicleta, cu cea mai mare viteză posibilă, a unei pante), rope swing (balansare pe o frânghie) și, ca sporturi de agrement, parapantă și parașutism.

M-oi fi născut eu fără aripi, dar m-am născut să zbor!”

Primul tânăr cu care am stat de vorbă se numește Alexandru Herbei, are 20 de ani și este student în anul II la Universitatea de Vest din Timișoara. Prima oară a zburat la 12 ani, cu bătrânul Antonov AN2 la Aeroclubul Teritorial din Arad. Încă de la primul zbor sentimentele și senzațiile care l-au năvălit i-au plăcut. Tânărul afirmă că „din prima clipă am știut și am simțit ca sunt făcut pentru a zbura”. Această dorință l-a împins să zboare în continuare, drept dovadă câțiva ani mai târziu a și obținut licența de zbor, pilot planor, care îi permite să zboare singur. „M-oi fi născut eu fără aripi, dar m-am născut să zbor!”, este deviza lui Alex.

„De asemena mai și schiez cam de 16 ani. Îmi place să schiez în pulbere, în afara pârtiei, printre copaci, unde zăpada este neatinsă de nimeni și te poartă pe valurile ei pufoase și rafinate. Iubesc freeride-ul și freestyle-ul deoarece te lasă sa îți dai frâu creativității și imaginației. Până acum nu am avut probleme. Am respectat regulile. Îmi place sa îmi iau zilnic doza de adrenalină și să îmi traiesc viața la extrem”, a declarat pentru cititorii Jurnal arădean/ Aradon, Alexandru Herbei.

Snowboard, downhill și rope swing

Cel de-al doilea membru al „Fresh riders” cu care am stat de vorbă este Marius Mîndroc, are 24 de ani și este student la facultatea de inginerie autovehicule rutiere și lucrează ca agent de vânzări. Marius a început să se cațere pe tot ce apuca de pe la 12 ani – pe anexele de la casă, pe cei mai înalți copaci și cam pe tot ce prindea. Asta, spre disperarea părinților săi.

La 16 ani a început cu mountain bike-ul, mai exact downhill. De la 20 de ani, Marius a ajuns să practice snowboarding: „un sport pe care îl urmăream de mulți ani dar încă nu ajunsesem la el”.

„Personal, îmi place mai mult stilul freeride şi freestyle, zăpada afânată și sălbăticia pădurilor combinate, sunt incredibile. Încă un proiect care îmi este foarte drag este rope swing-ul. Toată povestea a început cu un videoclip de pe youtube în care câțiva «nebuni» au legat o sfoară de un pom care se apleca deasupra unui lac, iar de acolo rezultau sărituri minunate. Malul abrupt, pomul înalt, doar pietriș cât vezi cu ochii fără noroi, fără curenți rapizi, o zonă imensă de camping. Totul pentru adrenalină pură”, ne povestește Marius.

Fotbalist și adrenalină de pe schiuri

Un alt membru al acestei echipe este arădeanul Paul Iovescu, are 20 de ani și este student la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Paul și-a descoperit apetitul pentru sport, pentru activitate fizică, dar mai ales pentru aventură, tot de mic. A început să joace fotbal de pe la 12 ani, la echipa din satul Mândruloc, satul unde a și copilărit. În momentul de față este jucător al C.S. Mureșana Mândruloc.

La un moment dat, pentru că a simțit că trebuie să încerce ceva nou, și-a pus schiurile în picioare și nu le-a mai lăsat. Iată ce spune Paul despre prima senzație pe schiuri: „a fost de nedescris, am simțit efectiv cum îmi curge adrenalina prin sânge.”

„Prima dată am zburat cu planorul la Aeroclubul României, la Brașov. M-am urcat în planor, mi-am făcut o cruce și apoi a început o experiență de neuitat pe care o caut necontenit. Am avut o senzație de nedescris în timp ce pluteam în aer, printre nori. Tot aveam impresia că o să cad din planor şi căutam să mă prind de marginile cabinei. Instructorul mi-a spus să stau liniştit, că nu am ce să pățesc. L-am ascultat, m-am liniştit şi am început să ma bucur de călătoria prin aer. Pe viitor aş vrea să încerc lucruri noi, pline de adrenalină, din care să rămân cu amintiri de neuitat”, ne spune povestea lui, Paul Iovescu.

La 18 ani este înnebunită după sportul extrem

Cel de-al patrulea membru cu care am stat de vorbă este și cel mai tânăr din echipă. Arădeanca Anca Stoica are 18 ani, este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Moise Nicoară”. Anca se consideră o persoană activă și practică sporturi extreme precum: parașutism, alpinism, scufundare liberă, canyoning și ciclismul montan. Viața sportivă a început-o la vârsta de 5 ani cu înot, apoi la 7 ani a descoperit frumusețea sporturilor de iarnă, cum ar fi schiul și snowboardul. A practicat și dans sportiv, dansuri populare și, mai târziu, sporturi de performanță precum: tenis de masă, volei și baschet.

„Mă caracterizează competitivitatea, în viața cotidiană cu mine însămi, pasiunea pentru scriere și teatru, implicarea permanentă în activități și competiții sportive, public speaking, leadership etc. Am realizat și acțiuni de voluntariat în cadrul ISU ARAD. Fac parte dintr-un grup de oameni minunați cu care empatizez în ceea ce privește spontaneitatea și pasiunea pentru sporturile extreme. O gașcă de «Nebuni după Nebunie»”, ne explică Anca.