Tinerii Aradului au dominat panourile de pe Crișul Repede

Competiția de baschet 3×3 Oradea Streetball 2017 a fost câștigată, la categoria Under 18, de echipe din Arad. Astfel, la categoria sub 18 masculin s-a impus Young Buckets Arad, echipă formată din: Cristian Mocrițchi, Marius Iliescu și Raul Rusu, iar la sub 18 feminin, Wildcats Arad: Diana Spinean, Ariana Kelemen, Patricia Gădărici și Paula Alexandra Popa.

Turneul s-a încheiat duminică seara, după două zile de baschet în Piața Unirii, dar și în Arena Antonio Alexe, acolo unde s-au disputat semifinalele și finala categoriei open, respectiv finalele sub 18 și peste 35 ani masculin, ca urmare a ploilor care s-au abătut asupra municipiului Oradea. Au fost (și) momente prin intermediul cărora două dintre gloriile sportului orădean au fost onorate de către organizatorii de la Sport Arena Streetball. Este vorba despre luptătorul de MMA Sandu Lungu, respectiv baschetbalistul, Levi Szijarto, fost component al campioanei din 2001 și 2002, West Petrom Arad. Spre deosibire Arad Streetball, care se va organiza în cadul Zilelor Aradului, evenimentul de pe Crișul Repede a făcut parte din cadrul circuitului național Sport Arena Streetball Tour.