Tinerii nimănui. Șomeri la 16 ani

Tânărul NEET (Not in Education, Employment or Training) este definit ca fiind acel tânar cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ, nu participă la activități de formare profesională și este înregistrat în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă.

Cei 300

La nivelul județului nostru, la finalul lunii iulie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă avea în evidențe 282 de tineri NEET. Dintre aceștia, 38 aveau 16 ani, 30 aveau 17 ani, iar 69 erau la vârsta majoratului. Alții 98 au vârste cuprinse între 19 și 21 de ani, ceilalți 47 având vârstele între 22 și 24 de ani. Din totalul de 282 de tineri, 143 sunt femei, cele mai multe având 19 ani. Cei mai mulți dintre aceștia, 192 mai exact, sunt considerați ca având un nivel de ocupabilitate „foarte greu”, unul singur fiind considerat „ușor ocupabil”.

În total, în județul Arad se înregistrau la finalul lunii trecute, în jur de 2.700 de șomeri, procentul tinerilor NEET înregistrați fiind de aproximativ 10% din totalul șomerilor arădeni.

Procent imposibil

În Arad locuiesc aproximativ 28 de mii de tineri cu vârstele cuprinse între 16 și 24 de ani, așadar numărul de tineri NEET înregistrați la AJOFM reprezintă aproximativ 1% din totalul tinerilor arădeni. Cei 282 tineri NEET sunt, însă, cei care au mers la AJOFM pentru a primi șomaj, fiind astfel introduși în sistem. Totuși, să nu uităm că în multe comunități marginalizate ale județului trăiesc tineri care nu au urmat cursurile vreunei școli și nici nu sunt încadrați în câmpul muncii, însă nici nu s-au înregistrat în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, astfel că procentul real al acestor tineri este imposibil de aflat.

Țara, pe locul 5

Conform unui studiu al celor de la Eurostat, citat de agenția de presă Agerpres, România se afla la finalul anului trecut pe locul 5, la nivel european, în ceea ce privește procentul de tineri NEET din totalul tinerilor țării. Astfel, anul trecut, 19,3% dintre românii cu vârste între 16 și 24 de ani nu lucrau, nu mergeau la școală și nici nu urmau cursuri de specializare profesională. Sursa citată ne mai arată și că după România, în top se situează țări precum Croația (20.2%), Grecia (21.4%), Cipru (22.7%) şi Italia (25.7%), în timp ce la polul opus, cu cei mai puțini tineri inactivi, se află Olanda (5.3%), Slovenia (8%) şi Austria (8.1%).

Indemnizație lunară

Angajatorii care oferă locuri de muncă tinerilor NEET primesc din partea Guvernului o indemnizație lunară de 2.250 de lei, pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca tinerii să își păstreze locul de muncă în acest interval de timp.