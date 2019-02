Tipei, la un pas să scape de condamnare

Curtea de Apel Timişoara ar putea să răstoarne decizia Tribunalului Arad prin care fostul deputat Lucian Riviş-Tipei şi fostul consilier judeţean Sandu Leah au fost condamnaţi pentru evaziune fiscală. În primă instanţă, la Arad, cei doi au primit condamnări cu suspendare. Tipei a primit un an şi jumătate cu suspendare, iar Leah un an şi două luni cu suspendare. În plus, aceştia trebuie să mai achite aproape un milion de lei, prejudiciul calculat de judecători.

La Timişoara

După cum am anticipat încă de la începutul lui decembrie 2018, când a fost emisă sentinţa, părţile din proces nu au fost mulţumite de sentinţă şi au atacat-o cu apel la Curtea de Apel Timişoara. Atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, cât şi Sandu Leah, au contestat sentinţa de la Arad. În schimb, Tipei a părut că e mulțumit de decizia de la Arad, aşa că nu a atacat condamnarea. Revenind la procesul de la Timişoara, judecătorii de aici nu au căzut de acord asupra unei sentinţe definitive. Completul de doi judecători nu au putut emite o decizie, aşa că se va apela la un complet de divergenţă.

„Nefiind întrunită unanimitatea în adoptarea soluţiei asupra chestiunilor supuse deliberării, repune cauza pe rol pentru reluarea judecării în complet de divergenţă. Stabileşte termen de judecată la data de 12.02.2019, ora 9:00 pentru când se citează părţile. Trimite cauza preşedintelui de secţie pentru desemnarea unui judecător, pentru complet de divergenţă”, se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Timişoara. Practic, unul dintre judecători este convins de vinovăţia celor doi arădeni, în timp ce al doilea îi vede nevinovaţi. Iar, pentru tranşarea dosarului, este nevoie de prezenţa unui al treilea judecător, urmând ca sentinţa să fie adoptată cu majoritate de voturi. Mai precis, doi dintre cei trei judecători vor stabili sentinţa definitivă. După cum am arătat deja, procesul va fi reluat în data de 12 februarie, urmând ca, după cel mult două-trei înfăţişări, să se stabilească şi decizia în acest caz de evaziune fiscală.

Şi-a dat demisia

Lucian Riviş-Tipei a fost ales, în 2016, consilier local municipal pe listele PNL. În luna mai a anului 2018, acesta şi-a dat demisia din funcţia publică. Ulterior, fostul deputat a recunoscut că demisia a venit în urma problemelor pe care acesta le are cu legea. „Da, acesta e adevărul pentru care am demisionat din CLM, și așa cred că ar trebui să facă orice om politic atunci când greșește sau trebuie să răspundă în fața unor întrebări ale justiției!”, scria, în luna mai, Lucian Riviş-Tipei pe o pagină de socializare.