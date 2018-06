Toamna arădeană va fi sârbească!

Uniunea Sârbilor din România, alături de Consiliul Județean Arad și Primăria Municipiului, va organiza între 17 și 29 septembrie, Zilele Culturii Sârbe. „Este cel mai important eveniment cultural organizat de către Uniunea Sârbilor, cu o tradiţie de peste 20 de ani, prima ediţie având loc la Arad. Treptat modelul a fost implementat şi în alte localităţi cum ar fi Bucureşti, Timişoara, Reşiţa sau Moldova Nouă”, spun organizatorii.

Diplome și expoziție

Deschiderea oficială va fi marcată de înmânarea Diplomei de Recunoștință „Sava Tekelija” unor personalități ce au avut contribuții semnificative în comunitate. Tot în deschidere va fi organizată și o expoziție de fotografii și costume populare sârbești. Organizatorii anunță și o seară literară, în colaborare cu Biblioteca Județeană. Tot la bibliotecă se va desfășura și simpozionul „Aradul de-a lungul timpului”, organizat de 20 de ani. De-a lungul vremii, a reușit să aducă laolaltă istorici importanți din România, Serbia și Ungaria. Lucrările simpozionului de la Arad vor fi consemnate într-un volum bilingv, intitulat „Arad kroz vreme / Aradul de-a lungul timpului”.

Punctul de referință

„Simpozionul «Aradul de-a lungul timpului» este punctul de referinţă al întregului eveniment. Dar, în acest an, am dorit ca în activităţile noastre din cadrul Zilelor Culturii Sârbe să cuprindem şi localităţile din judeţ unde mai regăsim comunităţi importante de sârbi. În Felnac va fi organizat un spectacol folcloric, cu prilejul hramului bisericii din localitate, iar la Pecica se va organiza un turneu de fotbal, tot sub egida comunităţii sârbe. De altfel, tot în ideea consolidării comunităţii sârbe, am lansat campania «Adoptă un costum popular sârbesc!», prin care căutăm parteneri – firme, asociații sau persoane fizice – care doresc să își aducă aportul la salvarea unor elemente deosebite de patrimoniu cultural”, a afirmat Darko Voştinar, preşedintele Uniunii Sârbilor din Arad și vicepreședinte la nivel național.

Spectacol KUD Kolo

Şirul evenimentelor nu va cuprinde doar municipiul, ci şi comunităţile unde prezenţa sârbilor este semnificativă: Pecica şi Felnac. „Zilele Culturii Sârbe” din acest an se vor încheia cu spectacolul Ansamblului Kolo din Arad, organizat la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, în seara zilei de 28 septembrie.