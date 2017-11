Todea a spus că se va gândi dacă demisionează​

Sincer, am crezut până la ultima fază că nu o să pierdem, dar nu am reușit nici măcar să egalăm. Au fost unele greșeli care au dus la primirea golurilor, am fost nesiguri ]n apărare, iar la mijloc am pierdut destule mingi ceea ce a permis adversarilor să vină peste noi. Au fost momente de derută în apărare, iar adversarilor le-am facilitat astfel să ne dea goluri. Am auzit că suporterii mi-au cerut demisa, dar deocamdată vreau să ma liniștesc, o să mă gândesc la ce am greșit la meciul de astăzi și poate va veni momentul să facem o analiză cu privire la acest aspect. Nu e bine să vorbim după meci despre așa ceva. Nu-și reproșez schimbările, deoarece după aceea am marcat, plus că am trimis în teren tot ce am avut mai ofensiv pe bancă”.

La rândul său, antrenorul orădenilor, Cristi Dulca a spus: “Îmi pare rău pentru UTA, e o echipă care la care eu țin, deoarece are suporteri minunați, e o echipă de tradiție. Îmi pare rău de situația în care se află, dar sunt convins că în cel mai scurt timp Aradul va reveni în liga I. Sunt aici jucători extrem de valoroși, am văzut că multă lume îl contestă pe Cristi Todea, dar trebuie multă răbdare. Este un antrenor tânăr, trebuie susținut, chiar dacă ai pierdut un meci, consider că cu astfel de meciuri se clădește o echipă, și cu greu, nu doar cu bine. El a rămas la echipă într-un moment greu și doresc să-i urez baftă în continuare. Referitor la meci, pot să spun că am dominat 80% din partidă, cu mici excepții, pe final de meci, când puteam fi egalați. Am avut 3-0, nu am mai fost lucizi pe final, dar până la urmă rezultatul contează. Sincer, la UTA, dacă în iarnă se vor face transferuri bune, cu jucători, asemenea, cred că Aradul se poate bate în continuare la un loc promovabil”.