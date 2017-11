Todea a vorbit despre plecarea vedetelor de la UTA!

„Cu siguranţă, va fi ceva mai greu să fac un prim unsprezece competitiv la meciul de sâmbătă, cu ASA Tg. Mureş. Tot timpul am spus că vreau cât mai mulţi care să joace, dar noi am făcut-o tot în 4-5, maxim 6, la fiecare meci. Îmi doresc la următoarea partidă să jucăm în 11. În perioada asta va fi greu să punem ceva în loc, însă cei care au jucat mai puţin până acum vor avea prilejul să intre în lot, chiar în prima echipă. Vreau să le mulţumesc celor patru pentru cum s-au comportat ca sportivi atât cât am fost eu antrenor la UTA, nu îmi este indiferent, totuna, că pleacă, dar – din păcate – nu au fost rezultatele dorite şi asta le-a fost fatal cred” – ne-a declarat Todea.

Cu privire la cei de la ASA Tg. Mureş, Todea a spus: „Au avut și ei un parcurs oscilant, cu perioade în care au mers mai bine, cu meciuri bune și mai puțin bune. O echipă care a reușit să marcheze destul de multe goluri, sunt mulți tineri și la ei. Vin după o victorie importantă obținută acasă cu Satu Mare, va fi pentru noi un meci greu, pentru că Târgu Mureș este o echipă importantă din liga a doua”.