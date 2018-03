Todea: „Băieţii au crezut în șansa revenirii”

La finalul meciului cu CS Baloteşti, scor 2-2, antrenorul echipei UTA, Cristi Todea a spus: „Felicit ambele echipe pentru că au înscris patru goluri pe un teren așa teren greu, iar pe jucătorii noștri îi felicit că au revenit după ce am fost conduși de două ori, au crezut în continuare în puterile lor. E un punct important, nu am pierdut de două etape, ne dorim să legăm cât mai multe rezultate pozitive. Punctul de plecare a fost meciul cu Sibiu, dacă avem duminica viitoare aceeași determinare, sunt sigur că reușim să învingem Afumați. Apoi, urmează Călărași și Mioveni. Ne dorim să vină victoria cât mai repede pentru a ne îndepărta de zona periculoasă a clasamentului. La meciul cu Baloteşti au fost momente bune și mai puțin bune, dar, cum am mai spus, contează foarte mult că jucătorii au crezut în șansa revenirii”.

Directorul tehnic al arădenilor, Ionuţ Popa a explicat, la rându-i: „Când nu pierzi, indiferent unde și împotriva cui joci, eu zic că faci un pas în față. Mai mic, e adevărat, dar în față. La pauză, chiar le-am spus jucătorilor să se mobilizeze că vor câștiga meciul, să aibă mai mult curaj, iar în repriza a doua eu zic că am dominat și am și reușit să marcăm două goluri”. La rândul său, antrenorul celor de la CS Baloteşti, Augustin Călin a declarat: „Sunt două puncte pierdute, ținând cont de joc, am condus și am controlat tot meciul. Păcat că nu reușim să ne menținem concentrarea. Este o problemă a întregii echipe, nu doar a compartimentului defensiv. Dacă menținem această atitudine de la meciul cu UTA, am încredere pentru meciul următor. Frații Herea și-au făcut datoria, au fost Supermani pentru echipă”.