Todea: „Băieţii au dat dovadă de caracter şi unitate”

„Mă aşteptam să fie aşa, Brăila a marcat mult, la fel ca şi Chindia înaintea acestei etape, dar a şi primit multe goluri. Meciul a fost spectaculos, l-am controlat în mare măsură, dar, pe nişte sincronizări, pe nişte greşeli ale noastre, am primit goluri şi am băgat adversarul în joc. Mai ales la 2-0 pentru noi ne-au egalat nepermis. Au intrat cu moral bun în repriza secundă, au marcat din nou, dar am fost destul de puternici şi am reuşit să întoarcem din nou rezultatul. Băieţii au dat dovadă de caracter şi unitate” – a declarat Todea (foto).

La rândul său, Alin Pânzaru a spus: „Știam că întâlnim o echipă bună. Chiar dacă situația din clasament ne arăta a fi vecini, aceasta era mincinoasă. Ocaziile pe care și le-au creat arădenii au făcut diferența. Am avut un moment în care am reușit să intrăm în joc, să egalăm, dar nu am reușit să și conducem. Dacă am fi reușit să gestionăm meciul la 2-2, era într-adevăr altceva, dar pe posesia noastră am pierdut mingea și, pe contraatac, am primit golul trei. UTA are o echipă destul de închegată, dacă au câștigat aici la noi, probabil că o să aibă un alt parcurs în continuare. UTA a fost mai pragmatică și au controlat jocul mai mult după 3-2, căderea noastră a fost de abia la acest scor. În rest, chiar și la 0-2, am reușit să ținem un echilibru. Cu bugetul UTA-ei din acest sezon, noi am sta șase ani în Liga 2-a. Am urmărit ultimele două meciuri ale arădenilor, nu au jucat rău. Încă suferă, dar își pot reveni, au potențial să își revină”.