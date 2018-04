Todea: „Cea mai proastă evoluție din campionat”

„Majoritatea băieților au evoluat sub nivelul lor, sau poate la cel mai slab nivel al lor. Când 7-8 jucători au o evoluție proastă, de obicei nu poți câștiga, iar dacă 10 și portarul sunt la fel, prestația e una rușinoasă. Vreau să felicit echipa oaspete, e învățătură de minte pentru jucătorii noștri. La 3-1, Snagovul juca pentru a da și al patrulea gol, au reușit, iar dacă puteau, ne mai dădeau. De aceea au câștigat oaspeții, pentru că nu s-au mulțumit cu puțin. Ei au jucat și joi, dar noi parcă am mâncat prea multe ouă de Paști și nu am reușit să le digerăm până la ora partidei. Nimeni nu se aștepta la un asemenea scor, nu mai putem face acum nimic, doar să ne gândim să facem mai mult la următorul meci”.

La rândul său, antrenorul echipei Sportul Snagov, Vivi Răchită a declarat: „Nu mă așteptam la o diferență așa mare, să fiu sincer. Am pregătit tactic bine meciul, știam că fizic suntem în inferioritate față de UTA, dar am analizat foarte bine echipa arădeană, știam că trei din cei patru fundași sunt foarte lenți și am jucat acolo cu jucători de viteză, precum Huiban. La pauză le-am spus că primele 10-15 minute vor fi mai dificile și pe ce va trece timpul vom avea mai multe spații. Așa s-a și întâmplat, dar nu mă așteptam să dăm patru goluri. E primul meci din campionat în care reușim să marcăm de atâtea ori”.